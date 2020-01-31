Почему ночью боли обостряются — Рамблер/доктор

Наверняка, однажды вам приходилось проводить ночь в мучениях от зубной боли. А вы замечали, что именно ночью практически любая боль обостряется? "Рамблер" разбирался, почему так происходит.На самом деле симптоматика болезней и патологий реально обостряется в ночное время. Это касается и обычной простуды, и седечно-сосудистых заболеваний.Одна из главных причин — психологическая. Ночью нам не на что переключить внимание, и все дискофортные ощущения проявляются еще сильнее: человек испытывает дополнительный стресс и страдает от бессонницы.Но есть и другие причины. Во время отдыха у человека замедляется дыхание, уровень кислорода в венах снижается, а углекислый газ, наоборот, растет. Это расширяет сосуды, из-за чего нервные окончания становятся более восприимчивыми и чувствительными.Кроме того, у многих людей ночью повышается давление из-за нарушения регуляции сосудистого тонуса. Именно когда человек спит, его организм вырабатывает важные для работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем. А вот нарушенный сон приводит к стрессу и повышению давления, отчего человек может испытывать еще и головные боли и усталость.