Почему ночью боли обостряются — Рамблер/доктор
На самом деле симптоматика болезней и патологий реально обостряется в ночное время. Это касается и обычной простуды, и седечно-сосудистых заболеваний.
Одна из главных причин — психологическая. Ночью нам не на что переключить внимание, и все дискофортные ощущения проявляются еще сильнее: человек испытывает дополнительный стресс и страдает от бессонницы.
Но есть и другие причины. Во время отдыха у человека замедляется дыхание, уровень кислорода в венах снижается, а углекислый газ, наоборот, растет. Это расширяет сосуды, из-за чего нервные окончания становятся более восприимчивыми и чувствительными.
Кроме того, у многих людей ночью повышается давление из-за нарушения регуляции сосудистого тонуса. Именно когда человек спит, его организм вырабатывает важные для работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем. А вот нарушенный сон приводит к стрессу и повышению давления, отчего человек может испытывать еще и головные боли и усталость.
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