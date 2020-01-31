Как оздоровить печень

Многие проблемы со здоровьем связаны с печенью. Как её укрепить? Что она любит и что ей вредит?По китайскому календарю с восточного нового года, который совсем недавно наступил, наступает весна. Весна, согласно традиционной китайской медицине, время активности печени. Именно об укреплении этого органа пойдет речь далее. Печень, с точки зрения восточной медицины, проявляется в глазах. Соответственно, все проблемы со зрением прямо или косвенной связаны с печенью.Различные образования на коже (бородавки, папилломы) свидетельствуют о неполадках в печени. С неё же связаны ухудшение памяти, варикоз, аллергии, качество кожи, частые простуды.Вред печени наносит растворимый кофе, алкоголь В печени живут паразиты — лямблии. Их уничтожает семя укропа, черемуха, коллоидное серебро.Что же полезно для печени?Нужно пить чай из листа черной смородиныЛьняное маслоГепатопротекторы необходимы печени — это расторопша, артишок, лист брусникиКорень лопуха очищает печень от токсиновСолянка — адаптоген для нееПродукты, оздоравливающие данный орган — кедровые орехи, свежая зелень, шиповник, морковь, лимоны, рис, отруби, тыква. Мандарины восстанавливают печеньЧай с мятой и мелиссой, стевия помогают данному органуТаволга и календула чистят печеньВ целом, все горечи восстанавливают здоровье печениСуществует простой рецепт очистки печени. Немного кофе без сахара (не растворимого) выпить и заесть сливочным маслом (на кончине ножа). Повторять 1 раз в 2 недели в перерывах между едой.Итак, печень — очень важный орган в нашем организме. Весна по восточному календарю — время активности печени. Её необходимо поддерживать и укреплять.