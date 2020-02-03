Самые абсурдные теории о коронавирусе

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Все больше фейковых новостей о вспышке коронавируса в Китае появляется в интернете. Их публикуют недобросовестные блогеры ради новых подписчиков и заработке на рекламе. Самые невероятные теории заговора изучил корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.«И словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам»,— поется в песне Владимира Высоцкого.Теперь не беззубые старухи, а блогеры сочиняют байки о китайском коронавирусе. Это главная тема последних дней для фантазеров с пониженной моральной ответственностью.Так сомнительные юмористы решили разыграть жителей Магнитогорска. На их глазах упал без сознания прохожий в медицинской маске — прямо перед камерой. Вместо врачей приехал белый минивэн, откуда на помощь зараженному поспешили двое пранкеров в строительных халатах и бахилах. Носилок у лжесанитаров не оказалось. Деньги на них решили уже не тратить.Реальные кадры порой выдают за некий заговор властей. Например, строительство инфекционной больницы в китайском городе Ухань один из юзеров объясняет подготовкой территории для массового захоронения, а тех, кто не согласен с этой версией, грозит удалить из числа подписчиков.Большинство фейков о коронавирусе появляется в Facebook и Twitter. Их цель — привлечь подписчиков на тот или иной канал. И заработать если не на рекламе, то на продаже товаров.«Ему же не запретишь распространять. И очень много блогеров, которые в этот период пользуются моментом. Некоторые фирмы говорят, что огуречный рассол убивает, некоторые считают, надо больше выпивки употреблять. Другие говорят, что чеснок помогает. Средств очень много, но, естественно, никто их не проверял»,— сказал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Еще один сторонник конспирологии раскрыл государственную тайну. За это его канал на YouTube якобы заблокировали.«YouTube только что удалил мое видео, где я обсуждал диоксид хлора, патенты на коронавирус и почему он может быть продуктом биоинженерии. Неудивительно»,— сообщил видеоблогер.Оказывается, вакцина от коронавируса давно существует. Блогер демонстрирует государственный патент. На самом деле эта вакцина от другого вируса — птичьего гриппа.«Все, что неведомо, люди этим интересуются. Здесь как уберечься от этого. Здесь вопрос широкого охвата. Кто-то на этом хайпует и зарабатывает»,— отметила специалист по методологии информационных вбросов Наталия Елисеева.Желание заполучить новых подписчиков порой доводит до абсурда. Этот мужчина якобы держит в руках образец крови самого первого зараженного — так называемого нулевого пациента.«Мы его лечили вчера. Пробирку еще не открывал. Я собираюсь записать кое-что на бумаге и показать это вам, ребята. Мне кажется, что-то тут не так. Что-то нехорошее есть в этой крови»,— утверждает он.Полвека назад Высоцкий написал свою песню, но актуальнее ее сейчас и не придумаешь.