Рост человека связан с развитием диабета 2 типа

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Высокий рост человека является своеобразной защитой от развития диабета 2 типа. Об этом сообщает журнал Express, ссылаясь на исследование специалистов Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке.Диабет типа 2 влияет на уровень сахара в крови, и при отсутствии его лечения у человека могут возникать опасные последствия. Если уровень сахара в крови не контролируется должным образом и остается слишком высоким, возможны почечная недостаточность, повреждение нервов, язвы стопы, болезни сердца, инсульт.Новое исследование немецких ученых показывает: рост человека может делать его более склонным к развитию этого состояния или же, наоборот, защищать от него. Специалисты Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке проанализировали данные 28 000 человек и констатировали, что рост является «полезным прогностическим маркером» риска развития диабета.В частности, по словам исследователей, высокие люди лучше защищены от диабета 2 типа. Их данные показывают, что высокие люди имеют более сильную чувствительность к инсулину и более эффективные бета-клетки, которые являются типом клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. При этом немецкие ученые отмечают, что аналогичную связь между ростом и склонностью к развитию диабета 2 типа подтверждают в последнее время все больше исследований.«Причина этой связи не до конца понятна, но люди с низким ростом имеют повышенный риск сердечных и метаболических проблем, ассоциированных с диабетом. Возможно, дело в том, что у низкорослых людей наблюдается повышенный уровень жира в печени, это может частично объяснить их склонность к развитию диабета 2 типа», — сообщили исследователи.Эксперты добавили, что связь между ростом и риском диабета 2 типа особенно существенно выражена у людей со здоровым весом. Также они напомнили, что ранние симптомы диабета 2 типа включают частое мочеиспускание, повышенную жажду, постоянное чувство голода, ощущение усталости, затуманенное зрение, медленное заживление порезов и ран, покалывание или онемение в руках или ногах.