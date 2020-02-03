Что произойдет с телом, если отказаться от овощей

Пользу овощей очень сложно заменить какими-либо продуктами. Если они отсутствуют в ежедневном меню, то постепенно состояние вашего организма начинает меняться. "Рамблер" постарался выяснить, какие могут быть последствия отсутствия овощей в рационе.Увеличивается вероятность возникновения проблем с пищеварениемВздутие живота, диарея, запоры наиболее часто проявляются у тех, кто практически не употребляет овощей. Большинство овощей содержат клетчатку, которая облегчает пищеварение и способствует выводу каловых веществ из организма. Клетчатка помогает смягчить или полностью предотвратить возникновение запоров, стимулируя мышцы желудочно-кишечного тракта. Плюс ко всему употребление овощей позволяет снижать давление на нижнюю часть пищеварительного тракта, которая провоцирует набухание вен.Риск возникновения раковых заболеванийНью-Йоркский медицинский университет проводил исследование раковых заболеваний. Согласно результатам: ни один продукт не способен застраховать от появления онкологии. Но ученые отметили, что диеты, в состав которых входят растительные продукты, благоприятно влияют на организм человека и значительно уменьшают риск развития раковых заболеваний.Дело в том, что в овощах содержатся антиоксиданты — витамины Е и С. Они защищают здоровые клетки организма от свободных радикалов — частиц, которые повреждают клетки и ускоряют процесс старения. Каротиноиды, входящие в состав многих овощей, также становятся на защиту клеток, предотвращая развитие онкологических заболеваний. Специалисты из Нью-Йорка уверяют: одних витаминов будет не достаточно, поэтому лучшим способом поддержания крепкого здоровья является сбалансированное питание.Увеличивается риск ожиренияЕсли человек не употребляет овощи и фрукты, то вероятно, что в его рационе присутствуют продукты, содержащие жиры. Обращаясь к исследованиям медицинского университета в Нью-Йорке, можно заметить, что большинство людей, страдающих ожирением, исключают из своего повседневного рациона зеленые овощи и отдают предпочтение калорийной пище. В основном они питаются продуктами с высокой энергетической ценностью. Такие блюда ведут к ожирению, в то время как овощи и фрукты содержат меньше калорий. Именно поэтому овощи можно есть в большом количестве, не рискуя при этом поправиться.Вероятность развития диабетаЧаще всего появление лишнего веса связано с таким недугом как диабет. Если же человек уже страдает от диабетического заболевания, но при этом не включает овощи и фрукты в свой рацион, он лишь усугубляет течение болезни.Скачки кровяного давленияЖирная, соленая и острая пища, в состав которой не входят овощи, действительно влияет на повышение кровяного давления. Существует специальная диета — DASH, направленная на лечение гипертонии. Это своеобразный диетический подход к борьбе с повышенным кровяным давлением. Если гипертоник начинает регулярно употреблять овощи, то подобный режим питания сказываются на его давлении таким же образом, как и медикаменты. Это связано с тем, что рацион, в котором преобладают овощи, позволяет нашему организму усваивать достаточное количество магния, кальция и калия. Такие химические элементы просто необходимы человеку. Например, калий является диуретиком. Он помогает выводить из организма лишнюю жидкость, очищая от шлаков и токсинов.Подверженность депрессивным состояниямРацион человека влияет на его умственное здоровье. Одно из исследований испанских ученых Quiron Barcelona показало, что люди, чей рацион богат овощами и фруктами, намного реже испытывают депрессию. Риск развития такого состояния увеличивается у тех пациентов, чей организм испытывает нехватку витамина В3, В5, В6.