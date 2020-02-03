Необычные причины хронической усталости

Уже с утра вы чувствуете себя измотанным и уставшим, несмотря на то, что крепко проспали всю ночь. Причиной синдрома хронической усталости могут быть не совсем очевидные вещи, на которые вы не обращаете никакого внимания. Приводим список действий и привычек, которые сильно виляют на ваше самочувствие.1. Вы поздно просыпаетесь.Это может показаться странным, но от сна до последней секунды, с последующими скоростными сборами, больше вреда, чем пользы. «Кто рано встает, тому бог дает» – это не пустая фразочка, в ней скрыт глубокий смысл. Организму обязательно нужно время, чтобы прийти в себя после сна. Спокойное утреннее собирание – залог энергии на весь день. В 2008 году исследование, проведенное Гарвардским институтом, показало, что жаворонки легче преодолевают проблемы, возникающие за день, чем совы. Люди, которые встают рано, более подвижны, активны и, как следствие, более успешны.2. Вас окружают токсичные люди.Коллеги по работе, друзья и родственники могут выматывать вас до предела. Люди, которые вас окружают, не просто оказывают на вас внешнее влияние, они могут пожирать вас изнутри. Особенно много сил и энергии забирают постоянные нытики и циники. Как бороться? Старайтесь избегать с такими людьми долгих бесед. Не настраивайтесь на их волну, сохраняйте в душе чувство спокойствия и позитива.3. Отсутствие секса.Самая частая отговорка, к которой прибегают женщины: я очень устала сегодня, чтобы заниматься сексом! Хотя, в действительности, вечерний секс может помочь выспаться гораздо лучше! Очень бодряще на организм действует и утренний секс. Спать после него вам точно не захочется. Так что можете выбирать по своему желанию: расслабляющие вечерние занятия любовью или динамичный утренний секс. Главное – не отказываться от него!4. Нехватка магния в организме.Недостаток магния напрямую виляет на качество сна. Если его содержание в организме в норме, то вы быстро засыпаете и лучше высыпаетесь. Но не начинайте сразу с приема лекарств! Введите в свой рацион орехи, семечки, авокадо, бобовые, зелень. Только помните, что продукты, богатые магнием, обладают слабительным эффектом.5. Вы ненавидите свою работу.Конечно, ранние утренние подъемы всегда приводят к накоплению усталости. Но если каждое утро вы собираетесь на работу, которую не переносите, то помочь вам может только смена трудового коллектива. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые ненавидят свою работу, чаще болеют, испытывают стрессы и склонны к депрессиям. Чтобы не навредить здоровью, у вас есть два пути: изменить отношение ко всему, что происходит на рабочем месте, или сменить саму работу.6. Вы мало двигаетесь.Регулярные физические нагрузки снижают риск депрессий, улучшают сон и укрепляют иммунную систему. Всего 150 минут умеренных упражнений в неделю на 65% снижают уровень усталости в течение дня!7. Нехватка солнечного света.Все дело в циркадном ритме (колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, так называемые «внутренние часы»). В идеале человек должен находиться на солнце от часа до двух в течение суток. Это приводит к хорошей выработке мелатонина во время сна. Недостаток солнечных лучей вызывает сонливость, но на качество сна влияет отрицательно! В осенний и зимний периоды рекомендовано принимать витамин D, который поддержит организм, защитит от болезней и симптома хронической усталости.8. Аутоиммунные расстройства.Одним из первых проявлений аутоиммунного расстройства является чувство постоянного утомления. Поэтому обязательно сдайте анализы и убедитесь, что причина хронической усталости не кроется в патологической выработке аутоиммунных антител.9. У вас отвратительные условия сна!Сюда входят и неудобная кровать, и душное помещение, и неубранная комната, и даже яркие обои! Согласно последним исследованиям, комната, в которой вы спите, должна быть чистой, удобной и располагающей к отдыху. Ваш организм будет очень благодарен вам, если вы создадите в спальне атмосферу покоя, без резких запахов, ярких цветов. Здесь все должно соответствовать вашему представлению об уюте.10. Вы едите много сильно обработанной пищи.Под этим термином мы подразумеваем чипсы и бургеры, белый рис, мучные изделия и хлеб (не цельнозерновые). Все эти продукты обладают высоким гликемическим индексом. Это значит, что после их употребления вы испытываете резкий прилив энергии, который очень быстро сходит на нет. И вы чувствуете усталость. Вместо этого налегайте на фрукты, овощи, цельнозерновые и белковые продукты. Они способны надолго зарядить энергией и сыграть роль природных антидепрессантов. Кроме того, фрукты и овощи не только насыщают организм, но и дают необходимую влагу.