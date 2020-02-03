Почему эти 5 продуктов должны быть в рационе после 40 лет

Определенные продукты, содержащие мощные питательные вещества, помогают предотвратить развитие «возрастных» болезней, начинающих развиваться после 40 лет. Эксперты советуют обязательно включать в рацион миндаль, овсянку, рыбу, помидоры, сообщает the Health Site.С возрастом некоторые функции жизненно важных органов начинают ослабевать. Становясь старше, мы оказываемся более склонными к различным заболеваниям образа жизни, таким как диабет, сердечно-сосудистым, гипертонии и проблемы холестерина. Чтобы защитить свое тело от этих болезней и сохранить хорошее здоровье, после 40 лет следует корректировать образ жизни, особенно привычки питания.Специалисты назвали пять продуктов, которые должны быть в рационе.Миндаль. Научные исследования связывают потребление миндаля с понижением уровня сахара в крови, что означает защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Соевые бобы. Они содержат изофлавоны – вещества, помогающие снизить уровень холестерина, увеличить плотность костей и улучшить мужскую фертильность.Помидоры. Являются отличным источником антиоксиданта ликопена, обладающего способностью защищать организм от образования и распространения раковых клеток, а также артерии от развития атеросклероза. Томатный сок обеспечивает профилактику рака простаты, легких, желудка, а также болезней сердца.Рыба. Она насыщена омега-3 жирными кислотами, дающими защиту от воспалений и в связи с этим болезней сердца, мозга. Употребление морской рыбы после 40 лет улучшает память, уменьшает вызванные курением повреждения, восстанавливает клетки.Овес. Содержит бета-глюканы, клетчатку, которая помогает снизить уровень ЛПНП. И исследования показывают, что употребление даже 3 граммов овса в день содействует снижению уровня холестерина на 5-10 процентов.