4 вещества, разрушающие вашу печень

Печень - основной орган обмена веществ и детоксикации. Если страдает он, страдает все тело. Повреждение печени часто остается незамеченным - изначально оно не вызывает симптомов. Эти 4 фактора делают орган особенно уязвимым.4 фактора, убивающих печеньПищевые добавки с витамином А или В3Витаминные добавки не всегда положительно воздействуют на организм, особенно, если принимаются без назначения врача.Stiftung Warentest исследовал препараты витамина А в 2017 году. Ученые предупреждают: они могут привести к проблемам с печенью, головным болям и раздражению кожи.Витамин B3 (ниацин) при чрезмерном употреблении негативно влияет на на этот орган. На это указывает большое исследование, где испытуемые регулярно принимали витамин В3: они страдали от заболеваний печени чаще, чем участники группы плацебо.Высокие дозы парацетамолаПечень выводит токсины из организма - это касается алкоголя и лекарств. Те, кто принимает лекарства на регулярной основе повреждают печень. Врачи обычно взвешивают пользу и вред перед назначением препарата. Вы не должны принимать лекарства без назначения, и не дольше или чаще, чем рекомендуется в инструкции безрецептурных средств. Парацетамол повреждает орган в высоких дозах.Злоупотребеление фруктамиФруктоза увеличивает риск ожирения печени. Исследования проводились на мышах, но врачи предостерегают от недооценки влияния фруктозы на здоровье. Люди, увлеченные ЗОЖ, не обращают внимание на содержание фруктозы. В 100 граммах яблок содержится больше фруктозы, чем сахара, в 100 миллилитрах колы.АлкогольСколько алкоголя "слишком много"? Часть ученых говорит о вреде чрезмерного потребления, другие советуют не употреблять алкоголь никогда."Немецкий центр по проблемам наркомании советует мужчинам не пить больше двух стаканов вина или пива в день (24 грамма алкоголя). Для женщин, половина от мужской нормы (12 граммов алкоголя)", - пишет издание Focus.