4 вещества, разрушающие вашу печень
4 фактора, убивающих печень
Пищевые добавки с витамином А или В3
Витаминные добавки не всегда положительно воздействуют на организм, особенно, если принимаются без назначения врача.
Stiftung Warentest исследовал препараты витамина А в 2017 году. Ученые предупреждают: они могут привести к проблемам с печенью, головным болям и раздражению кожи.
Витамин B3 (ниацин) при чрезмерном употреблении негативно влияет на на этот орган. На это указывает большое исследование, где испытуемые регулярно принимали витамин В3: они страдали от заболеваний печени чаще, чем участники группы плацебо.
Высокие дозы парацетамола
Печень выводит токсины из организма - это касается алкоголя и лекарств. Те, кто принимает лекарства на регулярной основе повреждают печень. Врачи обычно взвешивают пользу и вред перед назначением препарата. Вы не должны принимать лекарства без назначения, и не дольше или чаще, чем рекомендуется в инструкции безрецептурных средств. Парацетамол повреждает орган в высоких дозах.
Злоупотребеление фруктами
Фруктоза увеличивает риск ожирения печени. Исследования проводились на мышах, но врачи предостерегают от недооценки влияния фруктозы на здоровье. Люди, увлеченные ЗОЖ, не обращают внимание на содержание фруктозы. В 100 граммах яблок содержится больше фруктозы, чем сахара, в 100 миллилитрах колы.
Алкоголь
Сколько алкоголя "слишком много"? Часть ученых говорит о вреде чрезмерного потребления, другие советуют не употреблять алкоголь никогда.
"Немецкий центр по проблемам наркомании советует мужчинам не пить больше двух стаканов вина или пива в день (24 грамма алкоголя). Для женщин, половина от мужской нормы (12 граммов алкоголя)", - пишет издание Focus.
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