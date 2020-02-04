Врачи: отсутствие щетки и пасты - не повод забыть о гигиене

Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач клиники Beauty Line, подчеркивает: даже если всего один раз пропустить чистку, на зубах останется много налета, который потом удалить будет только труднее. Поэтому засыпать с нечищеными зубами опасно. Помимо проблем с зубами, такая практика грозит развитием насморка, болей в горле, воспалений десен."Если нет возможности найти зубную щетку и пасту, используйте и подручные средства - салфетки, бумажные платочки, бинт, освежитель полости рта. Также хорошими средствами для снятия налета будут толченый активированный уголь или "Полисорб". Нанесите их на палец или бинт (салфетку, платок) и потрите зубы, чтобы удалить мягкий налет и дезактивировать щелочь и кислоты, которые продуцируются батериями.Перед чисткой руки следует тщательно вымыть, затем с помощью указательного пальца очистить круговыми движениями зубы, десны и язык. При этом палец нужно тщательно мыть перед переходом к нижней или верхней челюсти, левой или правой половине рта. Нужно очень аккуратно очистить каждый зуб бумажным платочком со всех сторон. Сильно давить нельзя, дабы не повредить десну. После процедуры очистки следует прополоскать рот чистой водой.Также убрать налет и немного отбелить зубы помогают морковь, яблоко и прочие твердые фрукты или овощи. Можно потереть кусочком фрукта или овоща зубы или же просто прожевать и выплюнуть, а затем ополоснуть рот водой. Проглатывать кусочки, которые использовались для чистки зубов, нельзя", - говорит эксперт.Что касается ополаскивателей, то они используются для освежения дыхания и нормализации кислотно-щелочного баланса, очистки межзубного пространства после еды и смывания бактерий. Вместо готовых средств подойдет слабо заваренный зеленый чай или легкий настой ромашки. Это освежит дыхание, поможет вымыть частицы пищи, а также такое полоскание производит легкий противовоспалительный эффект. Возможно применение слабого солевого или содового раствора, убивающего бактерии.