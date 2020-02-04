Борьба с бессонницей: эксперты назвали 8 способов быстро уснуть

Кто-то погружается в сон, едва коснувшись головой подушки, другие часами не могут расслабиться.Врачи-сомнологи и специалисты по здоровому питанию рассказали, как быстро и эффективно наладить сон, пишет The Sun.Душ за 90 минут до снаСпециалисты из Техасского университета в Остине провели исследование, которое доказало важность вечернего приема душа. Горячая вода обеспечивает терморегуляцию, которая способствует расслаблению и скорейшему отходу ко сну.Если будете наслаждаться душем за 90 минут до засыпания, не только быстрее уснете, но и увеличите продолжительность сна на 15 минут.Если человек засыпает в десять вечера, то 20.30 – лучшее время для принятия душа, считают ученые.Никаких гаджетов перед сномУченые доказали: синий свет, который излучает экран смартфона, нарушает уровень мелатонина – гормона, отвечающего за сон. В качестве альтернативы эксперты советуют читать книги и слушать расслабляющую музыку.