Борьба с бессонницей: эксперты назвали 8 способов быстро уснуть
Врачи-сомнологи и специалисты по здоровому питанию рассказали, как быстро и эффективно наладить сон, пишет The Sun.
Душ за 90 минут до сна
Специалисты из Техасского университета в Остине провели исследование, которое доказало важность вечернего приема душа. Горячая вода обеспечивает терморегуляцию, которая способствует расслаблению и скорейшему отходу ко сну.
Если будете наслаждаться душем за 90 минут до засыпания, не только быстрее уснете, но и увеличите продолжительность сна на 15 минут.
Если человек засыпает в десять вечера, то 20.30 – лучшее время для принятия душа, считают ученые.
Никаких гаджетов перед сном
Ученые доказали: синий свет, который излучает экран смартфона, нарушает уровень мелатонина – гормона, отвечающего за сон. В качестве альтернативы эксперты советуют читать книги и слушать расслабляющую музыку.
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