Чем опасно закисление организма и как его нейтрализовать
Закисление организма вредит здоровью
Как известно, организм получает энергию за счет продуктов питания, и они могут закислять или защелачивать его. Хроническое закисление приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
Для соблюдения баланса важно употреблять в пищу полезные продукты, в составе которых отсутствуют компоненты, образующие кислоту. Ежедневное употребление в пищу кислых продуктов может спровоцировать ацитоз – хроническое закисление внутренней среды организма, в связи с чем:
вымывается кальций из костей;
разрушаются зубы;
слабеют мышцы;
повреждаются суставы;
образуются камни в почках;
снижается артериальное давление;
происходит задержка жидкостей в организме;
возникает гипофункция щитовидной железы;
нарушается сон;
возрастает риск развития онкологии.
Что нужно для повышения щелочного уровня
Для этого достаточно придерживаться следующих рекомендаций:
1. Выпивать утром натощак стакан воды с лимонным соком либо стакан воды с парой столовых ложек яблочного уксуса.
2. Есть больше зелени, свежих фруктов и овощей (особенно брюссельской капусты, перцев, кабачков, спаржи).
3. Перекусывать соленым сырым миндалем, в его состав входит множество щелочных микроэлементов.
4. Пить миндальное молоко и ягодные смузи.
5. Регулярно заниматься спортом.
6. Выполнять дыхательные упражнения и пить больше воды.
7. Не употреблять ежедневно мясо.
8. Минимизировать потребление сладких продуктов и глазированных напитков.
Кислыми продуктами, потребление которых следует ограничить, являются:
мясо;
сыр;
яйца;
молоко.
К нейтральным продуктам относятся бобовые и орехи.
Щелочными являются следующие продукты:
овощи (особенно из группы плодовые);
фрукты;
листовая зелень.
Как проверить баланс pH?
Определить уровень pH в организме можно самостоятельно с помощью специальных тест-полосок. Достаточно смочить полоску слюной либо мочой, а затем сравнить цвет теста с цветовым эталоном, входящим в комплектацию. Тестировать мочу следует несколько раз в день – натощак, затем за пару часов до и через пару часов после приема пищи, нормой считается показатель от 6,0 до 7,0. Тестировать слюну необходимо в период с 10 до 12 часов дня, нормой считается показатель от 6,5 до 7,5. Если по результатам теста преобладает кислотная среда, следует употреблять больше щелочных продуктов и вести здоровый образ жизни.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://healthinfo.ua - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий