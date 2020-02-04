Чем опасно закисление организма и как его нейтрализовать

Употребление рафинированных и генетически модифицированных продуктов провоцирует повышение кислотности организма. А такая среда идеальна для лишнего веса, рака и других болезней. Чтобы быть здоровым организму нужна щелочная среда.Закисление организма вредит здоровьюКак известно, организм получает энергию за счет продуктов питания, и они могут закислять или защелачивать его. Хроническое закисление приводит к серьезным проблемам со здоровьем.Для соблюдения баланса важно употреблять в пищу полезные продукты, в составе которых отсутствуют компоненты, образующие кислоту. Ежедневное употребление в пищу кислых продуктов может спровоцировать ацитоз – хроническое закисление внутренней среды организма, в связи с чем:вымывается кальций из костей;разрушаются зубы;слабеют мышцы;повреждаются суставы;образуются камни в почках;снижается артериальное давление;происходит задержка жидкостей в организме;возникает гипофункция щитовидной железы;нарушается сон;возрастает риск развития онкологии.Что нужно для повышения щелочного уровняДля этого достаточно придерживаться следующих рекомендаций:1. Выпивать утром натощак стакан воды с лимонным соком либо стакан воды с парой столовых ложек яблочного уксуса.2. Есть больше зелени, свежих фруктов и овощей (особенно брюссельской капусты, перцев, кабачков, спаржи).3. Перекусывать соленым сырым миндалем, в его состав входит множество щелочных микроэлементов.4. Пить миндальное молоко и ягодные смузи.5. Регулярно заниматься спортом.6. Выполнять дыхательные упражнения и пить больше воды.7. Не употреблять ежедневно мясо.8. Минимизировать потребление сладких продуктов и глазированных напитков.Кислыми продуктами, потребление которых следует ограничить, являются:мясо;сыр;яйца;молоко.К нейтральным продуктам относятся бобовые и орехи.Щелочными являются следующие продукты:овощи (особенно из группы плодовые);фрукты;листовая зелень.Как проверить баланс pH?Определить уровень pH в организме можно самостоятельно с помощью специальных тест-полосок. Достаточно смочить полоску слюной либо мочой, а затем сравнить цвет теста с цветовым эталоном, входящим в комплектацию. Тестировать мочу следует несколько раз в день – натощак, затем за пару часов до и через пару часов после приема пищи, нормой считается показатель от 6,0 до 7,0. Тестировать слюну необходимо в период с 10 до 12 часов дня, нормой считается показатель от 6,5 до 7,5. Если по результатам теста преобладает кислотная среда, следует употреблять больше щелочных продуктов и вести здоровый образ жизни.