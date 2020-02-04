Названы самые полезные виды зелени и овощей

Самыми полезными оказались крестоцветные и темно-зеленые овощи, которые не только богаты полезными веществами и витаминами, но и помогают защитить организм от рака и заболеваний сердца.Вот ТОП-7 зелени и овощей, которые должны чаще прочих быть в вашем меню.Все они богаты витаминами В, С и К, клетчаткой, кальцием, железом, рибофлавином и фолиевой кислотой, помогающими защитить организм от рака и сердечных заболеваний. При этом они содержат минимальное количество калорий.1. Кресс-салатВ его листьях и стеблях более 15 незаменимых витаминов и минералов. В кресс-салате больше железа, чем в шпинате; больше кальция, чем в молоке; больше витамина C, чем в апельсинах.В кресс-салате минимум калорий и множество антиоксидантов. Он укрепляет кости, зубы и мешает повреждению нейронов в головном мозге. А его уровень витамина A, также известного как ретинол, имеет колоссальное значение для иммунной системы.Одна из лучших кулинарных характеристик кресс-салата — универсальность. Зелень кладут в салат свежей, готовят на пару, добавляют в острые супы. В Великобритании это стандартный ингредиент сэндвичей, который подают во время 5 o’clock.2. Пекинская капустаОна содержит индол-3-карбоновую кислоту, которая является мощным антиоксидантом и отвечает за детоксикацию печени и, как следствие, выход токсинов. Регулярное употребление китайской капусты, как и других крестоцветных, задерживает биологические процессы старения. Кроме того витамин А в связке с D делает кожу чистой и здоровой.А сочетание китайской капусты и огурца (сера + кремний) стимулируют рост волос и предотвращают их потерю. Но для этого его нужно есть минимум трижды в неделю.3. МангольдЗеленые листья чрезвычайно насыщены витаминами (особенно каротином), сахарами, белками и минеральными солями. Повышенная концентрация витамина К способствует очищению крови и обеспечивает ее нормальную свертываемость. Высокое содержание кальция в зеленых листьях помогает укреплению зубов и костей, а наличие железа является профилактикой анемии.Мангольд содержит клетчатку и сиреневую кислоту, которые нормализуют уровень сахара в крови, поэтому мангольд показан диабетикам, а уникальные противораковые свойства являются следствием повышенного уровня антиоксидантов. Кроме того, листья мангольда усиливают мозговую деятельность, эффективны для нормализации зрения, полезны для сердца и сосудов.4. Свекольная ботваТот случай, когда вершки ценнее корешков. По источнику железа среди растительных продуктов она уступает только бобовым. Прибавьте к этому бета-каротин (от него зависит здоровье глаз и, конкретно, сетчатки), кальций и магний — и больше никогда не станете выбрасывать ботву, когда готовите. А еще она отлично помогает стабилизировать нервную систему — возьмите на заметку в стрессовых ситуациях.В трактате «Искусство кулинарии», датированного 1 веком нашей эры, греческие шеф-повара разделяли свеклу на «розовый плод», который добавляли в бульон (прототип борща) и листья, которые ели с горчицей и маслом5. ШпинатВ состав шпината входит много витаминов (витамины С, Е, РР, провитамин А, витамины группы В, витамин H) и микроэлементов (кальций, фосфор, калий, магний, железо, селен и др.). Шпинат — очень низкокалорийный продукт, поэтому просто необходим тем, кто сидит на диете. Кроме того, в шпинате содержится много белка и полезной клетчатки.Чтобы сохранить в шпинате высокий уровень железа, в процессе приготовления всегда добавляйте немного уксуса или лимонного сока.6. ЦикорийВ нем содержится всего по чуть-чуть: по 7% от суточной нормы селена, марганца, фосфора, калия и других минералов. Цикорий способен положительно воздействовать на уровень половых гормонов. А еще в нем есть олигосахариды как в грудном молоке матери. Салату он придаст приятную остроту.7. Салат «Айсберг»Салат айсберг выращивали еще в Древнем Египте, вначале ради масла и семян, и лишь затем из-за съедобных питательных листьев.На 20% он состоит из белка, за счет чего, на сленге западных диетологов, получил прозвище «гориллы» среди зеленых. Пищевые волокна «Айсберга» помогают отрегулировать пищеварение и, не только потерять вес, но и закрепить приятный результат на весах в долгосрочной перспективе.Интересно, что в этот список энергопродуктов не попали шесть фруктов и овощей: малина, мандарины, клюква, чеснок, лук и ежевика. Но, несмотря на это, все они содержат большое количество витаминов и минералов, хотя и, согласно исследованию, не слишком богаты питательными веществами.