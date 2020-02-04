Сонливость как симптом: 10 причин, из-за которых постоянно хочется спать

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Почему постоянно хочется спать, хотя вроде бы прекрасно высыпаешься ночью? Чрезмерную дневную сонливость еще называют гиперсомнией, это расстройство организма, причины которого могут быть разные: от регулярного недосыпания, до проявления болезней.Причины, которые могут спровоцировать постоянную сонливость:1. Недостаток железа в кровиНедостаточное количество этого необходимого металла в организме, приводит к серьезным нарушениям нормальной работы всех органов и систем. По медицинским данным, дефицит железа не только ухудшает качество ночного отдыха, но и провоцирует синдром беспокойных ног. Проявления железодефицитного состояния часто совпадают с симптомами других патологий. Поэтому, прежде всего, необходимо сдать соответствующие анализы. Если диагноз подтвердится, то рекомендуется сначала поднять уровень железа с помощью продуктов: говяжьей печени, гранатового сока, зеленых яблок и витаминов.2. Беспокойные ногиЭто состояние часто возникает во время ночного сна, в дневное время посещает гораздо реже – постоянное движение ногами, которое мешает спокойно отдохнуть сидя или лежа. Этот синдром носит название беспокойные ноги, и способен причинить немало неприятностей людям, а таких встречается около 10%. Часто этому расстройству сопутствуют различные заболевания: сахарный диабет, артрит или нарушения гормональной системы, поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу для установления диагноза и лечения.3. Недостаток витамина DНехватка этого витамина приводит к возникновению хронической усталости, понижению сосредоточенности и проблемам со сном. Кроме этого, дефицит может привести к нарушениям метаболизма и апноэ. В зимнее время или жителям Крайнего Севера рекомендуется принимать витамин D дополнительно, так как он формируется в организме на солнце. Лучше всего перед приемом проконсультироваться с врачом.4. Кратковременная остановка дыханияВременное прерывание дыхательного процесса во сне носит название апноэ. Оно вызывает плохое кровообращение, хроническую усталость и недосыпание. Кратковременный приступ приводит к резкому сокращению дыхательных путей и недостаточному поступлению воздуха. Среди факторов, провоцирующих апноэ: избыточный вес, курение, храп.Уменьшить проявление приступов поможет: полный отказ от алкогольных напитков и курения, сон в положении лежа на боку и контроль веса. Также следует отказаться от приема снотворных и седативных препаратов, расслабляющих глоточную мускулатуру и провоцирующих храпение и задержку дыхания.5. Сезонная эндогенная депрессияЭто расстройство не связано с какими-либо стрессовыми ситуациями или внешними причинами. Обычно оно случается в осеннее зимний период, когда постоянно идут дожди, а солнышко светит гораздо меньше и реже. Проходит весной и от других видов заболевания отличается тем, что не требует медикаментозного лечения. Если проблемы с ночным отдыхом наступают каждую осень, то следует больше употреблять свежих овощей и фруктов и стараться гулять в светлое время суток.6. ГипотонияСнижение АД часто возникает при различных серьезных расстройствах: проблемах с сердцем, значительной кровопотере, длительном перенапряжении или долговременных стрессах. Кроме сонливости, больной часто жалуется на постоянное чувство усталости, нервозность, приступообразную головную боль, головокружения, слабость. Нормализовать давление поможет лечение основного заболевания или устранение состояния, которое его вызывает, а также, соблюдение здорового образа жизни.7. ДепрессияОчень серьезное психическое заболевание — депрессия, состояние, которое требует немедленной профессиональной помощи. Люди могут и не знать, что у них имеется эта болезнь. Они испытывают отсутствие сил и постоянную сонливость. При малейших подозрениях следует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.8. Гормональные нарушенияЭндокринные заболевания вызывают резкие перемены настроения и недостаток сна. Такое состояние больше характерно для женщин, так как их гормональный фон постоянно меняется. В этом случае гиперсомния наступает после окончания месячных (5-6 суток), затем все налаживается. При таком заболевании, как гипотиреоз, замедляется основной обмен, наступает вялость и сонливость. Для установки точного диагноза, следует обратиться к врачу.9. Побочный эффект приема лекарствВ каждой инструкции по приему лекарственного препарата, описаны все побочные проявления, от его применения. Часто сонливость пропускают, приписывая ее появлению другие причины. Если при лечении какими-либо лекарствами (обычно при терапии антидепрессантами) возникает чувство сонливости, то следует обязательно сказать об этом лечащему врачу или сменить средство.10. Инфекционные процессыПри гриппе, инфекционных болезнях желудка или кишечника, все силы организма уходят на борьбу с возбудителем. Поэтому, постоянная сонливость – это абсолютно нормальное состояние заболевшего человека. Во время болезни необходим отдых и прием жаропонижающих средств.Очень часто, хроническая нехватка сна объясняется не какой-то конкретной причиной, а является совокупностью различных факторов. В профилактических мерах необходимо регулярно посещать врачей, вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением.