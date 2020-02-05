Правила питания при аденоидах

При аденоидах необходимо придерживаться некоторых правил питания.Зачастую аденоиды сопровождаются воспалением носоглотки, поэтому рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства употреблять рыбий жир по 1 ч. л. – детям от 2 до 7 лет и по 1 десертной л. – старшим 7 лет. Витамин D в рыбьем жире очень быстро усваивается, смягчает слизистую и угнетает воспалительный процесс.В качестве профилактического средства развития заболевания врачи рекомендуют проводить регулярные промывания морской водой носоглотки.Следует помнить, что ни в коем случае нельзя для этих целей использовать набранную воду из моря. Она может быть заражена опасными веществами и микроорганизмами, которые легко могут через гайморовы пазухи, попасть в мозг и привести к тяжелейшим последствиям или даже смерти, также высокая концентрация соли может привести к чрезмерному раздражению обонятельных рецепторов носа и, следовательно, к жжению. Наилучшим вариантом является аптечные препараты, прошедшие необходимую стерилизацию.В питании следует придерживаться определенной диеты близкой к рациональному питанию. Это употребление большого количества овощей в сыром (измельченных на терке) или тушеном виде (морковь, капуста, сельдерей, брокколи, цветная капуста, картофель, лук, зелень), некислых сезонных фруктов (бананы, груши, яблоки, абрикос и прочие). Также в рацион следует ввести сухофрукты и узвары из них. Соки лучше употреблять свежевыжатые.Обязательным является употребление слизистых каш: овсяная, ячневая и пшеничная. Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, сметана) и орехи помогут восполнить недостаток растительных и животных аминокислот, кальция и витаминов группы В.Опасные и вредные продукты при аденоидахПри аденоидах врачи рекомендуют исключать сладкие продукты, чрезмерно соленые блюда и продукты, которые могут вызвать аллергию (клубника, томаты, яичный желток, морепродукты, цитрусовые, мед, шоколад, продукты ароматизированные и окрашенные химическим путем и т.п.). Приступ аллергии может привести к нежелательному отеку горла и неба.В послеоперационный период (3-4 дня) следует исключить твердую и горячую пищу, которая может излишне раздражать поврежденную слизистую. В рационе должны присутствовать протертые супы, овощные и мясные пюре и большое количество жидкости (компоты, узвары, минеральная негазированная вода).