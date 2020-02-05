Глава ВОЗ заявил, что причин для паники из-за коронавируса нет

На данный момент опасность вируса не так высока, говорит Гебрейесус.Глава Всемирной организации здравоохранения Адхан Гебрейесус призвал не паниковать в связи с распространением нового коронавируса.«Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего», — сказал он.«Сейчас нет причин для паники», — добавил глава ВОЗ.При этом Гебрейесус подчеркнул, что, тем не менее, странам мира «следует помнить о риске распространения (заболевания)» и принимать эффективные меры.Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли быстрый способ лечения от коронавируса. Врачу местной больницы удалось за 48 часов вылечить пожилую женщину от китайского вируса сочетанием двух видов препаратов.По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.