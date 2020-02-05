Почему грейпфрут нельзя смешивать с таблетками

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Известно, перед тем, как начать употреблять какое-либо лекарство, нужно ознакомиться с инструкцией, дозировками и его совместимостью с другими продуктами. Но мало кто знает, что серьезный вред могут нанести совсем безобидные фрукты и овощи. Например, грейпфрут. "Рамблер" постарался выяснить, что не так с этим цитрусовым и какие последствия могут быть от его употребления.Что в нем такогоГрейпфрут и его сок вовсе не опасны, как можно было подумать. Все дело в сочетании веществ, которые в нем содержатся, с определенными лекарствами.1. ФуранокумариныЭти органические соединения блокируют выработку цитохрома, благодаря которому происходит расщепление и усвоение лекарств. Как результат — концентрация действующего вещества в крови постепенно повышается и начинают проявляться побочные действия, то есть по сути отравление организма активным действующим веществом препарата.2. ФлавоноидыСодержатся в органической пище и работаю в качестве пигментов, которые придают продуктам определенную окраску. Эти органические соединения замедляют метаболизм.Негативных эффектов от грейпфрута ровно два: повышение риска побочных действий и снижение эффективности препаратовПрочие факторы"Некоторые лекарства, например, противозачаточные, после употребления грейпфрута теряют свойства практически полностью", — отмечает врач-гинеколог, Людмила Сахарова.При этом достаточно всего одного стакана грейпфрутового сока или половинки целого цитруса, чтобы заработать негативные последствия. Более того, значение имеют и другие факторы:Возраст и пол человека.Масса тела.Степень тяжести заболевания.Сочетание лекарств.Употребление алкоголя.Не только грейпфрут может быть виновником побочных симптомов. Играет роль и само лекарство, которое употребляет пациент. Ученые Берлинского медицинского центра вывели закономерность. Гаральд Штерц и Мэри Губерт предположили: чем строже нужно соблюдать дозировку и режим приема препаратов, тем тяжелее будут симптомы.С какими препаратами не сочетаетсяНа данный момент известно около 80 препаратов, с которыми не сочетается грейпфрут. Берлинские ученые разделили их на "опасные" и "умеренно-опасные".Опасные1. Артемизин — лекарство против малярии и различных паразитов. Организм расщепляет компоненты лекарства, чтобы вывести их. Грейпфрутовый сок наоборот замедляет скорость разрушения веществ, усиливая их действие и побочные эффекты: тошноту, рвоту и воспаление печени.2. Буспирон — распространенный антидепрессант. Назначается при тревожных состояниях и сильном стрессе. Грейпфруты увеличивают объем компонентов лекарства, усиливая побочное действие: тахикардию, нарушения органов зрения, сонливость, одышку, заложенность носа.3. Силденафил (Виагра). Изначально Виагра предназначалась для улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии. Однако передозировка силденафилом может спровоцировать сердечный приступ. Грейпфрутовый сок взаимодействует с препаратом и замедляет его расщепление.Вещества, которые умеренно реагируют на грейпфрут1. Кофеин. Употребление грейпфрутового сока может усилить побочные эффекты: головную боль и учащенное сердцебиение.2. Лозартан. Применяется для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Грейпфрутовый сок может снизить скорость усвоения лозартана и эффективность его действия.3. Эритромицин. Грейпфрут усиливает побочные симптомы антибиотика широкого действия. Их сочетание может вызвать тошноту, рвоту, диарею и аллергические реакции.Стоит ли отказываться от грейпфрутового сока"Вы можете полностью не отказываться от употребления цитруса. Главное есть грейпфруты минимум за пять часов до приема таблеток", — советует Виктор Курчавин, фармаколог.