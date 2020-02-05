5 блюд, которые приближают к сердечному приступу

Рано радоваться, если на этикетке не указаны трансжиры: еда все равно может быть очень жирной и вредной.Чтобы сердцу было спокойно, нужно в день употреблять не более 2000 килокалорий,1500 миллиграммов натрия, 16 граммов насыщенного жира и 300 миллиграммов холестерина.От чего отказаться, чтобы снизить риск сердечного приступа, рассказывает Live Science.1. Ресторанные закускиРаньше были в моде легкий суп и овощной салат. Сегодня все больше заказывают суперкалорийный сыр фри в соусе, куриные крылышки с заправкой и получают с ними не менее 1000 калорий. Даже основное блюдо на столько «не потянет».Впрочем, и салаты в ресторанах «испортились»: «цезарь» теперь могут готовить на гриле с добавлением стейка и присыпать хорошей порцией соли. Здоровая пища понемногу переходит на «темную сторону»: создает ощущение безопасности, но включает много приправ и жиров.2. Китайская едаТочнее, блюда, продаваемые в разных странах и называемые китайской едой. Например, сердечный приступ может ускорить двойная жареная острая лапша. В такой порции — пятидневный «запас» натрия и полусуточный — калорий.Если хотите настоящую китайскую еду, поищите ресторан, где большинство посетителей говорят по-китайски. То же можно сказать об итальянской, мексиканской и прочих национальных кухнях.3. Готовые замороженные блюда из супермаркетаОни так же вредны, как фастфуд из кафе. Замороженные пиццы, пироги, блинчики. Если хотите нанести максимальный удар по сердцу, добавьте к ним магазинные заправки, и никаких свежих овощей. К тому же там чудовищно много калорий — еще и вес можно набрать.4. Двойной «супер-пупер гамбург-чизбургер»Это условное название всех огромных порций фастфуда, состоящего из булок, двух огромных жареных котлет, нескольких слоев сыра, небольшого количества овощей, жирных соусов и соленых приправ.На первый взгляд, заглотнуть такой бургер может только удав. Но его предлагают людям. По калорийности и вреду этот продукт должен возглавить список «еды для сердечного приступа».5. Блюда из «детского меню»Немного меньшие порции не делают картошку фри, макароны с сыром, куриные палочки и хот-доги более «здоровыми». Поваренная соль и насыщенные жиры — их ключевые компоненты.Если ребенок будет питаться такими «вкусняшками», к взрослости подойдет с изрядно «посаженным» сердцем. Ожирение и диабет тоже не заставят себя ждать.