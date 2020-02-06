Опасные неврологические заболевания, которые передаются по наследству

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Не секрет, что многие заболевания передаются нам «по наследству». И неврологические тут не исключение. Какие же опасные расстройства нервной системы могут быть запечатлены геномом? Рассказали специалисты.Болезнь ПаркинсонаЗачастую это заболевание дает о себе знать в пожилом возрасте. Оно проявляется стремительным ухудшением двигательной активности, тремором рук и ног, замедленными реакциями и движениями. Кроме того, при данном заболевании наблюдается развитие депрессии, иногда тяжелой, и различные нарушения интеллекта.Болезнь АльцгеймераСлабоумие, как ее еще называют, развивается у людей преклонного возраста. Первые признаки болезни Альцгеймера — ухудшение кратковременной памяти, спутанность сознания. Позже появляется раздражительность и агрессия, а со временем нарушается способность говорить и воспринимать речь, происходит затухание сознания, что ведет к потере функций организма и смерти.Боковой амиотрофический склерозЭто неизлечимая прогрессирующая болезнь центральной нервной системы, этиология которой пока до конца не разгадана. При данном заболевании верхние и нижние двигательные нейроны в головном мозге подвергаются дегенеративному поражению, из-за чего происходит паралич и атрофия мышц. В результате всех этих процессов пациент стремительно умирает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.Хорея ГентингтонаЭто одно из самых сложных заболеваний головного мозга, которое также запечатлевается геноммом и передается новым поколениям. Заболевание характеризуется психическими расстройствами и неконтролируемыми импульсивными движениями. При тяжелых стадиях заболевания появляются такие симптомы, как галлюцинации, беспричинные истерики и приступы агрессии, полный распад личности, а речь при этом становится бессмысленной и неразборчивой.Болезнь БаттенаПри данном заболевании происходит наращивание липопигментов в клетках головного мозга, глаз, кожи и в других тканях. Главными симптомами заболевания являются несогласованность мышц, мышечные спазмы, ухудшение зрения или слепота, снижение тонуса мышц, нарушения психики и умственная отсталость.ЭпилепсияЭто хроническое расстройство нервной системы и психики, которое может показать себя как в детстве, так и во взрослом возрасте. В большинстве случаев пациенты с эпилепсией не имеют интеллектуальных нарушений и деструктивных расстройств ЦНС. Основная опасность эпилепсии состоит в приступах, которые могут произойти в любое время и стать причиной смерти.Мышечная дистрофия БеккераДанные заболевания характеризуются нарушением работы произвольной мускулатуры. Так, пациент не имеет двигательного контроля по причине поражения нервов, нейронов спинного мозга или непосредственно мышц. Признаками таких заболеваний являются слабость и атрофия мышц, онемения, судороги и спазмы, боли и покалывания в мышцах. Главная опасность болезни заключается в поражении дыхательных и глотательных функций.Синдром ЛеяЭто заболевание еще называют подострой некротизирующей энцефаломиелопатией. Зачастую заболевание проявляется в раннем детстве – 1-2 года. Симптомами болезни являются атрофия зрительных нервов, задержка психомоторного развития, слабость в мышцах, паралич и тугоухость.Болезнь КэнэвэнДанное заболевание поражает нейроны головного мозга. Оно проявляется еще в младенческом возрасте – до полугода. При данном заболевании происходит задержка развития, потеря мышечного тонуса, проблемы с питанием и патологическое увеличение головы. В большинстве случаев (порядка 70% детей) с болезнью Кэнэвэна не доживают до 10-летнего возраста.ШизофренияЭто заболевание связано с распадом мыслительных и эмоциональных процессов. Его симптомами являются галлюцинации, бред, нарушение речи и работоспособности. У пациентов с шизофренией повышается риск развития тяжелых депрессий, которые увеличивают риск увлечения наркотиками или алкоголем, а также суицидальных наклонностей.