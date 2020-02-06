Уколы инсулина в глаза остановят диабет

Диабет первого типа можно лечить за счёт радикально новой технологии. Она подразумевает инъекции инсулинпроизводящих клеток прямо в глаза.Диабет первого типа традиционно считается болезнью пожизненной и неизлечимой. Однако ученые предложили новую технологию, подразумевающую имплантацию инсулинпроизводящих клеток в глаза пациентов. Это сокращает ежедневные потребности в уколах инсулина более чем наполовину, как показали эксперименты с лабораторными животными. Теперь эти опыты распространили на людей. Напомним, что диабет второго типа связан с неправильным образом жизни и ожирением, из-за чего организм производит недостаточное количество гормона инсулина, извлекающего сахар из крови. Диабет первого типа вызывается разрушением инсулинпроизводящих клеток со стороны иммунной системы. Болезнь неизлечима, а её жертвам требуются постоянные ежедневные инъекции инсулина.Некоторым больным предлагают трансплантации инсулинпроизводящих клеток в печень, что может сократить потребность в этом гормоне. Однако даже с помощью подавляющих иммунитет лекарств эти клетки всё равно подвергаются атакам со стороны организма. Исследование ученых из Университета Британской Колумбии в Ванкувере показало, что примерно 50% данных клеток уничтожаются в течение нескольких дней. Мощные иммуносупрессоры необходимы для ограничения этих атак, но у них есть не менее мощные побочные эффекты вроде повышенного риска инфекций и рака.В ходе нового клинического исследования пациенты получат донорские клетки, вводимые в переднюю камеру глаза - заполненное жидкостью пространство между радужной оболочкой и внутренней поверхностью сетчатки. Эта область выбрана в связи с тем, что она имеет иммунную привилегию. Здесь не запускается иммунная атака на инородные тела, и данный подход может привести к тому, что пересаженные клетки не будут уничтожены. Эксперименты проводятся в Bascom Palmer Eye Institute, в них принимают участие 10 пациентов с диабетом первого типа, ослепших на один глаз.