Типичные симптомы артериальной гипертензии
По данным Немецкого фонда сердечных заболеваний, примерно 7 человек из 10 не ощущают увеличения давления, а наоборот, чувствуют себя в тонусе.
Со временем не леченная артериальная гипертензия может привести к серьезным сосудистым проблемам, запускать развитие инсультов, инфарктов, сердечной недостаточность.
«Высокое давление не сопровождается болью, и пациенты его не чувствуют, - наоборот, кажется, что они «в ударе». Плохо людям становится уже когда гипертония вызывает повреждение органов», - отмечают в фонде.
Какие же симптомы указывают на наличие артериальной гипертензии?
В случае повышенного давления организм может посылать предупреждающие сигналы. Следующие проявления довольно типичны:
головная боль с пульсацией в висках;
звон в ушах;
носовое кровотечение;
участившиеся эпизоды усталости;
внезапные вспышки жара.
По мнению экспертов, людям, имеющим близких родственников-гипертоников, особенно важно своевременно замечать симптомы заболевания. Им следует регулярно пользоваться тонометром, начиная с 30 лет. Людям, без очевидных проблем проверять артериальное давление нужно после 40 лет независимо от самочувствия не реже одного раза в год. После 50 лет – минимум один раз в полгода.
Кроме того, отслеживать возможные симптомы артериальной гипертензии важно мужчинам – в среднем возрасте их сердечно-сосудистая система становится особенно уязвимой.
У женщин в возрасте до 50 лет симптомы отклонения проявляются гораздо реже по сравнению с сильным полом. Но затем их шансы пострадать от гипертензии и ее последствий сравниваются.
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