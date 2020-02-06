Типичные симптомы артериальной гипертензии

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Медики говорят, что организм всегда сигнализирует о появлении заболеваний, однако начальная стадия артериальной гипертензии (гипертонии) нередко протекает без симптомов, продолжительное время оставаясь незамеченной.По данным Немецкого фонда сердечных заболеваний, примерно 7 человек из 10 не ощущают увеличения давления, а наоборот, чувствуют себя в тонусе.Со временем не леченная артериальная гипертензия может привести к серьезным сосудистым проблемам, запускать развитие инсультов, инфарктов, сердечной недостаточность.«Высокое давление не сопровождается болью, и пациенты его не чувствуют, - наоборот, кажется, что они «в ударе». Плохо людям становится уже когда гипертония вызывает повреждение органов», - отмечают в фонде.Какие же симптомы указывают на наличие артериальной гипертензии?В случае повышенного давления организм может посылать предупреждающие сигналы. Следующие проявления довольно типичны:головная боль с пульсацией в висках;звон в ушах;носовое кровотечение;участившиеся эпизоды усталости;внезапные вспышки жара.По мнению экспертов, людям, имеющим близких родственников-гипертоников, особенно важно своевременно замечать симптомы заболевания. Им следует регулярно пользоваться тонометром, начиная с 30 лет. Людям, без очевидных проблем проверять артериальное давление нужно после 40 лет независимо от самочувствия не реже одного раза в год. После 50 лет – минимум один раз в полгода.Кроме того, отслеживать возможные симптомы артериальной гипертензии важно мужчинам – в среднем возрасте их сердечно-сосудистая система становится особенно уязвимой.У женщин в возрасте до 50 лет симптомы отклонения проявляются гораздо реже по сравнению с сильным полом. Но затем их шансы пострадать от гипертензии и ее последствий сравниваются.