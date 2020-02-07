Изучать иностранные языки полезно для мозга, говорят ученые
Теория такова: чем лучше человек владеет вторым языком, тем больше он им пользуются. Следовательно, тем чаще ему приходится переключать внимание между родным русским и неродным английским. Значит, тем сильнее улучшается работа системы когнитивного контроля. Добровольцев проверяли на уровень знания языка и когнитивные способности (бдительность, фокусировка внимания, переключение между задачами и стимулами).
Оказалось, есть взаимосвязь между уровнем владения иностранным языком и когнитивным контролем. Чем лучше студенты владели языком, тем быстрее они решали задачи теста (требовалось максимально быстро нажать на кнопку при появлении определенного маркера на экране).
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