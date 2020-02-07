Изучать иностранные языки полезно для мозга, говорят ученые

Исследование НИУ "Высшая школа экономики" показало: владение несколькими языками положительно влияет на работу человеческого мозга, передает РИА "Новости". Полиглоты более внимательны и лучше адаптируются к многозадачности. К исследованию привлекли 57 студентов, для которых второй язык был не родным (начали изучать в школе). Они знали английский на разном уровне. Ученые отталкивались от того, что уровень владения вторым языком должен коррелировать со степенью когнитивного контроля.Теория такова: чем лучше человек владеет вторым языком, тем больше он им пользуются. Следовательно, тем чаще ему приходится переключать внимание между родным русским и неродным английским. Значит, тем сильнее улучшается работа системы когнитивного контроля. Добровольцев проверяли на уровень знания языка и когнитивные способности (бдительность, фокусировка внимания, переключение между задачами и стимулами).Оказалось, есть взаимосвязь между уровнем владения иностранным языком и когнитивным контролем. Чем лучше студенты владели языком, тем быстрее они решали задачи теста (требовалось максимально быстро нажать на кнопку при появлении определенного маркера на экране).