Чем можно заразиться по вентиляции

Различные инфекции подстерегают нас на каждом шагу: даже от систем вентиляции и кондиционирования можно ожидать подвоха, как в случае с распространившейся в 70-х годах «болезни легионеров». Тогда на съезде Американского легиона, участники массово заболели легионеллезом — тяжелой формой пневмонии. Как оказалось, виной тому стала зараженная бактериями система кондиционирования. «Рамблер» рассказывает, какие угрозы поджидают нас в вентиляционной системе.Проблема, возникшая порядка 50-ти лет назад сейчас не актуальна: кондиционеры претерпели сильные изменения. Хотя офисные работники некоторых фирм до сих пор обвиняют систему вентиляции в том, что люди, работающие в большом офисе, болеют одновременно. Здесь вполне возможно то, что в помещении стоят старые системы кондиционирования, в которых воздух из рабочего пространства перемешивался с уличным, охлаждался, а после передавался обратно. Сейчас же устанавливают современные системы, которые удаляют «грязный» воздух, подавая свежий. Но и в данном случае системе вентиляции и кондиционирования просто необходимо техническое обслуживание, как минимум, раз в год, а если офис находится рядом с магистралью, то — еще чаще.Несколько лет назад в Свердловской области возникла вспышка кори, заболеваемость которой достигает 98%. Вирус опасен тем, что передается через систему вентиляции. Само заболевание несет наибольшую угрозу вызываемыми осложнениями: тяжелые воспаления легких, энцефалит, коревой круп, воспаление кишечника, а также ослабление иммунитета, которому потребуется много времени на восстановление. Врачи предупреждают, что единственный способ защититься от кори — прививка, остальные же средства профилактики: маски, мытье рук и др. — практически бессильны.Опасность вызывают и микроскопические грибы в вентиляционных системах, которые могут спровоцировать целый ряд заболеваний. Особую угрозу они представляют для дыхательных путей. Дело в том, что в системах кондиционирования и вентиляции циркулирует вода оптимальной для грибов температуры. Исследование, проведенное в музейных помещениях, показало, что в системах перегонки воздуха находится 48 видов грибов. В данном случае источником их появлениях послужила пыль, находящаяся в залах и хранилищах. Воздействие грибов на организм человека может проявляться в виде головной боли, ощущения дискомфорта и острых нарушений дыхания. А некоторые микроорганизмы, которые встречаются во влажных помещениях на бумажных обоях, содержат достаточно сильные микотоксины, представляющие опасность для человека.Важно иметь в виду, что, если у ваших коллег по работе появляются одни и те же симптомы: кашель, аллергия, температура, выделения из носа, — стоит задуматься о том, исправно ли работает вентиляционная система, которая в случае какой-либо недоработки будет являться причиной размножения микробов и бактерий в окружающей среде.