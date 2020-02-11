Ученые выяснили, что помогает замедлить старение мозга

Научная точка зрения.Уникальная живая конструкция, настоящий биокомпьютер, изученный наукой примерно на 5%, имеется в голове каждого из нас. Но, к сожалению, мозг подвержен старению и медленным, но необратимым процессам деградации. Что поможет затормозить старение мозга и «прокачать» когнитивные функции? На помощь придут физические нагрузки, интеллектуальная «прокачка» и даже танцы.Как остановить неуклонное старение мозгаСекреты работы мозгаГоловной мозг, в сравнении с прочими органами человека, самый динамичный. Он развивается в продолжение всей жизни. Например, в первые годы жизни детский мозг создает до 1 000 000 новых межнейронных контактов, а к шести годам объем мозга возрастает в 4 раза, а это размер, сопоставимый с 90% мозга взрослого.До 35 лет проходят формирование и развиваются лобные доли – мозговые зоны, отвечающие за планирование, личный контроль и прочие организационные функции.Возраст 39 лет специалисты позиционируют как возраст старта старения нашего мозга. Начиная с указанного возраста мозг постепенно уменьшается в объеме на 10%. Происходит это потому, что снижается плотность и вес серого вещества. Клетки коры мозга погибают со скоростью примерно 85 000 нейронов в сутки. Если в начале жизненного пути наш мозг сравнивают внешне с нормальным грецким орехом, где извилины прилегают одна к другой, то в преклонном возрасте мозг напоминает сморщенный, высохший орех. Но размер как таковой еще не свидетельствует об уровне возможностей, в противном случае, например, кашалот, с семикилограммовым мозгом оказался бы самым разумным на нашей планете.Кроме снижения плотности серого вещества имеет место снижение плотности белого вещества мозга — нервных волокон, осуществляющих взаимодействие мозговых полушарий и стремительность обработки информации. Как следствие, этот процесс влечет за собой падение показателей умственной активности.С годами имеет место снижение динамики продуцирования химических сигнальных соединений и деятельности дофамина, серотонина и прочих веществ-медиаторов, отвечающих за клеточные функции и перемещение нервных импульсов, что ведет прямиком к ухудшению качества памяти и познавательной функции, создает трудности с вниманием и даже может спровоцировать прогрессирование депрессивных состояний. Но это еще не все. В придачу ко всем «бедам» снижается объем секреции в эпифизе — отделе мозга — мелатонина (или гормона сна). По этой причине лиц преклонного возраста одолевает такое неприятное явление как бессонница.Специалисты убеждены, что старение представляет собой заболевание и должно рассматриваться с этой позиции. Рад ученых придерживаются мнения, что люди генетически реализуют своеобразную «программу смерти», и мутации в нейронах и клетках представляют собой естественный, природный закон смены поколений. Но общей стройной и ясной теории в геронтологии пока не существует.Как же быть? Возможно ли сохранить ясность и резвость разума на склоне лет?Первое правило – ревизия пищевого рациона. Доказано, что стабильное поступление в организм омега-3 жирных кислот (это знакомый старшему поколению с детства нелюбимый рыбий жир) провоцирует подъем глутатиона, создавая защиту мозговой нервной ткани и является профилактикой болезни Альцгеймера. Если говорить об овощах, то чемпионами по содержанию указанного соединения являются спаржа и брокколи.Увлечение кофеиносодержащими напитками способствует вымыванию магния (Mg) из организма. А данный микроэлемент помогает предотвращать разрушение синапсов мозга. Следовательно, прием магния в форме добавок поможет затормозить механизм старения мозга.Высокий процент лютеина в организме лиц преклонного возраста (источники данного вещества — шпинат, капуста, авокадо) способствует поддержанию нервных реакций.Чтобы в организме синтезировался мелатонин, необходим триптофан, а указанную аминокислоту содержат гречневая крупа, фасоль, грецкие орехи, бананы, аптечная ромашка, валериана.В комплекс мер по предотвращению процессов деградации мозга непременно включены физические нагрузки.Практика показывает, что лица, ведущие динамичный образ жизни, вполне способны повышать интеллектуальный потенциал собственного мозга в возрастной группе после 50 и даже старше. Оптимальным видом активности для молодости головного мозга являются любые танцы. Суть в том, что, не в пример бегу, ходьбе, танец предполагает непрекращающуюся работу мозга для движений, ритма, мелодии. Происходит мощная концентрация внимания. А чем более трудные задачи «одолевает» мозг, тем больше замедляется процесс старения.Социальный момент. Лица преклонного возраста, ведущие активную социальную жизнь, посещающие всевозможные клубы, кружки, общества по интересам, отличаются более качественной памятью и крепкой нервной системой. Они не останавливаются в своем развитии, что в их годы необычайно важно. Мозг – тоже орган, и он прекрасно поддается тренировкам. А, значит, изучение языков, игра на музыкальных инструментах, решение головоломок, просмотр кино, чтение и другая интеллектуальная работа дают возможность формировать новые нейронные связи в головном мозге, отдаляя во времени его неизбежное старение.И еще: долгожителей нашей планеты в трезвом уме и памяти характеризует положительный жизненный настрой.Что поможет затормозить старение мозга и «прокачать» когнитивные функции? На помощь придут физическая нагрузка и антиоксиданты.И напоследок. Дружба и доброжелательное взаимодействие между людьми дает возможность снизить скорость старения мозга.Было проведено специальное исследование, в процессе которого изучалось, как работает память у пожилых людей, имеющих достаточно друзей, и у не таких общительных лиц преклонного возраста.В эксперименте приняли участие 31 человек в возрастной группе 80-96 лет с хорошими когнитивными возможностями и 19 их ровесников со среднестатистическим уровнем мозговой активности. Испытуемых попросили запомнить и назвать 15 объектов, которые им были показаны. В итоге выяснилось, что члены 1-й группы в разы лучше справились с заданием.В завершение испытуемые заполнили анкету. Например, они отвечали на вопросы о собственных социальных контактах, об отношении к себе и миру, о жизненных целях.В результате специалисты вывели закономерность: чем больше друзей насчитывалось у добровольца и чем ближе было их общение, тем более качественно он выполнил задание. Исследователи установили, что ясность разума зависит от ряда факторов: образ жизни, пищевой рацион, сфера деятельности, показатель социальных контактов и отношение к собственной персоне.Живите полной, насыщенной жизнью, занимайтесь любимым делом, дружите, будьте открытыми для всего нового, не теряйте интерес к окружающему миру. Любите себя, развивайтесь, не смотря на возраст. И тогда интеллектуальное угасание будет вам не страшно.