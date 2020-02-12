Названы болезни, вызывающие выпадение волос

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Этот неприятный симптом может указывать на появление каких-то проблем со здоровьем, если волосы выпадают регулярно и в большом количестве.Выделение телогенаПостоянный стресс, резкая потеря веса и заболевания щитовидной железы могут стать причиной выделения телогена (одна из стадия роста волос – прим. авт.). Это приводит к сильной потере волос, иногда сразу пучками.СебореяЭто довольно распространенное заболевание, которое нарушает работу сальных желез. Помимо выпадения волос себорея характеризуется еще зудом, перхотью и ломкостью волос. Дело в том, что в волосяные фолликулы попадает инфекция, которая приводит к воспалительным процессам.Стригущий лишайЭто заразное кожное заболевание, вызванное грибковой инфекцией. Оно может привести не только к большому выпадению волос, но и временному облысению, если не предпринимать меры. Стригущий лишай можно распознать по покраснению кожи, появлении чешуек и мелкой сыпи. Для решения проблемы, стоит обратиться к дерматологу.Очаговая алопецияЭто аутоиммунное заболевание, которое сопровождается выпадением волос на некоторых участках головы, а очаги поражения имеют круглую или овальную форму. При отсутствии лечения, волосы могут выпасть полностью. Развитие этого заболевания может указывать на различные причины, поэтому требуется помощь специалиста.Дефицит питательных веществВолосы теряют свой блеск и становятся склонными к выпадению, если организму не хватает витаминов и питательных веществ. Это может быть связано со строгой диетой или неправильным рационом питания, в котором преобладает жирная пища и сладости.ГормоныВо время вынашивания малыша и после родов в организме женщины происходит серьезная гормональная перестройка, поэтому выпадение волос – проблема временная и паниковать не стоит.