Чем опасен прием пищи после 6 вечера

Привычка поглощать пищу в позднее время увеличивает риск диабета второго типа и ожирения. Пищеварительная система менее эффективно работает по ночам.Десятилетиями нам говорят о том, что калории это калории, и для похудения нам нужно сжигать их больше, чем поглощать. Оказывается, имеет значение не только калорийность пищи, но и время ее поглощения. Это связано с циркадными ритмами - 24-часовым циклом сна и пробуждения, управляющим многими процессами, включая и активность иммунной системы. Циркадные ритмы готовят организм и к тому, когда в него поступит пища. Они помогают органам и тканям переключаться с выполнения одного задания на другое и отдыхать в периоды наименьшей активности.Пищеварительная система - не исключение. По ночам мы производим меньше слюны, желудок выпускает меньше соков, сокращается интенсивность сокращений кишечника, за счет которых пища двигается к выходу из тела. В темное время мы менее чувствительны к гормону инсулину, связывающему глюкозу и убирающему ее из кровотока, чтобы она попадала в клетки и питала их. На протяжении всей истории человек питался в светлое время, а по ночам спал.Поэтому организм эффективней расщепляет пищу в течение дня. Все изменилось с изобретением электрического света.Недавно ученые Американской кардиологической ассоциации доказали, что чем больше женщина ест после 6 вечера, тем хуже здоровье сердца. А если ограничивать время приема пищи, можно обратить вспять даже развитие диабета второго типа. У поглощающих ужин за час до сна контроль сахара в крови снижается. Если люди употребляют более половины суточных калорий во второй половине дня, то весят на 25% больше тех, кто основные приемы пищи перенес на светлое время суток.