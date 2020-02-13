Почему ученые советуют пить воду с куркумой?

Ученые советуют регулярно выпивать чашку теплой воды с добавлением куркумы. Такой напиток обладает целенаправленным противовоспалительным действием, информирует портал Focus.de.Куркума является «близкой родственницей» имбиря и обладает множеством полезных для здоровья свойств, констатируют ученые. В частности, может улучшать состояние сердечно-сосудистой системы: укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление, процессы свертываемости крови.Также куркума поддерживают работу печени, помогая органу в переработке пищевых жиров.«Если вы хотите извлечь максимум пользы из специи, добавьте немного куркумы - свежей нарезки или в виде порошка - в чашку с теплой водой. Тщательно перемешайте и немедленно выпейте», - дала совет медицинский эксперт портала Сабрина Никель.Специалист апеллирует к исследованию, показавшему, что куркумин, натуральный краситель специи, обладает выраженным противовоспалительным действием, сопоставимым с кортизоном – глюкокортикоидом, назначаемым при лечении заболеваний, ассоциированных с воспалением. Ученые отмечают, что кортизон способен напрямую проникать в клетки, прикрепляясь изнутри к одному из рецепторов и вместе с ним попадая в их ядро. Он буквально препятствует возникновению медиаторов, которые вызывают и поддерживают воспалительный процесс.«При правильном приготовлении и употреблении, то есть с водой, куркума действует как натуральным кортизон, активируя в организме механизмы сопротивления воспалению», - рассказала эксперт.