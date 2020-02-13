Почему ученые советуют пить воду с куркумой?
Куркума является «близкой родственницей» имбиря и обладает множеством полезных для здоровья свойств, констатируют ученые. В частности, может улучшать состояние сердечно-сосудистой системы: укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление, процессы свертываемости крови.
Также куркума поддерживают работу печени, помогая органу в переработке пищевых жиров.
«Если вы хотите извлечь максимум пользы из специи, добавьте немного куркумы - свежей нарезки или в виде порошка - в чашку с теплой водой. Тщательно перемешайте и немедленно выпейте», - дала совет медицинский эксперт портала Сабрина Никель.
Специалист апеллирует к исследованию, показавшему, что куркумин, натуральный краситель специи, обладает выраженным противовоспалительным действием, сопоставимым с кортизоном – глюкокортикоидом, назначаемым при лечении заболеваний, ассоциированных с воспалением. Ученые отмечают, что кортизон способен напрямую проникать в клетки, прикрепляясь изнутри к одному из рецепторов и вместе с ним попадая в их ядро. Он буквально препятствует возникновению медиаторов, которые вызывают и поддерживают воспалительный процесс.
«При правильном приготовлении и употреблении, то есть с водой, куркума действует как натуральным кортизон, активируя в организме механизмы сопротивления воспалению», - рассказала эксперт.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий