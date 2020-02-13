Как понять, что есть скрытый кариес и пора идти к стоматологу

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Как часто вы чистите зубы? Насколько уверены, что получается вычистить все труднодоступные места? Может, есть скрытый кариес? Как догадаться, что что-то не так?Основная причина, почему многие люди теряют зубы и дело заканчивается съемными протезами, это отказ от профилактического осмотра у стоматолога и регулярной профессиональной гигиены полости рта.Нехватка времени на посещение специалиста хотя бы раз в полгода приводит к дорогостоящему длительному и неприятному лечению, хотя времени на профилактику заболеваний много не нужно.Как часто меняете зубную щетку? А может, вы любитель чая, кофе и сигарет? Тратить время на регулярное посещение стоматолога – все равно что инвестировать деньги в долгосрочные проекты, которые дадут хорошую прибыль в будущем, сохранят их. Важно предпринять конкретные шаги, чтобы убедиться, что все нормально.Каждые шесть месяцев по международному стандарту нужно:контрольный осмотр у врача-стоматолога,проводить профессиональную гигиену полости рта,рентгенологические снимки (стандарт — 4 шт.) жевательных зубов на наличие скрытого кариеса,оценивать состояние пародонтальных карманов при их наличии, отслеживать их изменение.Если состояние зубов и десен в норме, можно спокойно заниматься делами. Если выявлены отклонения – это повод заняться собой!Заболевание десен, как правило, имеет бессимптомное течение на ранних стадиях, но может вызвать массу проблем, если оставить его без внимания и своевременного лечения. Чтобы улучшить качество жизни и наслаждаться хорошим самочувствием долгие годы, нужно регулярно следить за основными показателями – сделать все, что зависит от вас в плане увеличения продолжительности жизни.Почему всем необходима профессиональная гигиенаОбычно мы усердно чистим ту поверхность зубов, которую видим в зеркале, но качественно вычистить противоположную сторону довольно трудно даже при помощи электрической щетки. Это связано с особенностями анатомического строения наших зубов.Профессиональную гигиену рекомендуется делать не реже, чем раз в 6 месяцев. За это время на зубах образуется трудно удаляемый налет, который впоследствии приводит к образованию зубного камня, воспалению десен. Зуб оголяется, что ведет к расшатыванию и повышению чувствительности, появляется кровоточивость десен, добавляются неприятные ощущения.Профилактика заболеваний десен в виде профессиональной чистки уменьшает риски потери зубов и дает прекрасный эстетический эффект. Зубы становятся светлее, а состояние десен улучшается.Процедура занимает не более получаса: начинается с удаления мягких и твердых зубных отложений, заканчивается обработкой фторсодержащим гелем для уменьшения чувствительности зубов.Вы реально можете сэкономить деньги. Любую проблему проще предотвратить и устранить в самом начале. Чем позже выявлены начальный или скрытый кариес, пародонтит, тем дороже и сложнее лечение.Наша клиника удобно расположена и имеет бесплатную парковку, мы оказываем все виды стоматологических услуг и поддержку 24/7 до и после лечения.