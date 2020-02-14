Диетологи назвали семь идеальных продуктов для еды после 6 вечера

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Худеющие люди стараются не есть после 6 вечера, но такое воздержание усиливает голод в более позднее время, что нарушает сон и провоцирует ночные набеги на холодильник. Диетологи назвали семь продуктов, идеально подходящих для защиты от голодных мук после 18.00.Кукуруза. Вареная натуральная кукуруза насыщена клетчаткой и идеально подходит для регуляции повышенного уровня холестерина, предотвращает накопление жира. Если днем было съедено много высококалорийной пищи, этот продукт на ужин после 6 вечера – оптимальный вариант, сообщили диетологи в публикации журнала Freundin.Нектарины. Богаты калием, обладают стимулирующим пищеварение эффектом. Высокий процент клетчатки в плодах ускоряет обмен веществ, помогает интенсивнее сжигать жир. Перекусывать продуктом могут смело даже те, кто во многом себе отказывает – нектарины отличаются низким содержанием калорий.Сельдерей. Относится к продуктам, которые содержат так называемые «отрицательные калории». Стебель сельдерея дает организму около десяти килокалорий и требует две на переваривание.Грибы. В продукте почти нет жира, очень мало калорий, но зато много питательных веществ, которые поддерживают активные метаболические процессы – идеально для еды после 6 вечера. Главное, не жарить их в масле, отмечают эксперты.Киви. Один из лучших фруктов для худеющих. В киви много воды, клетчатки и органических кислот – этот состав обеспечивает сытость, уберегает от обострений аппетита, уравновешивают солевой и водный баланс.Свекла. Запеченная или сырая, она эффективно регулирует обмен веществ и предотвращает ожирение. Улучшает усвоением белка, благодаря чему наращивается мышечная масса. Обеспечивает антиоксидантный эффект, который препятствует образованию новых жировых клеток.Треска. 35 процентов продукта составляет белок – идеальный пищевой ингредиент для еды после 6 вечера. Также в треске присутствуют витамины А, Е, С, биотин - витамин красоты, много минералов. Благодаря этому укрепляется иммунная система, нормализуются функции многих органов.