Эксперты опровергли миф о вреде усилителя вкуса, наличие которого в составе продуктов наводит на потребителей дикий ужас. Оказалось, глутамат натрия на самом деле имеет натуральное происхождение.Глутамат натрия представляет собой вещество, придающее продуктам ярко выраженный вкус. В 1908 году его синтезировал профессор из Токийского университета, понявший его связь с солью глутаминовой кислоты.Специалист Андрей Носонов рассказал, что для промышленной добычи глутамата натрия выведены специальные бактерии, питающиеся и обогащающие второстепенные продукты, необходимые для изготовления сахара. Полученное вещество преобразуется в кристаллы, более известные как E621.Эксперты неоднократно говорили об опасности ароматизаторов с приставкой E. На самом деле страхи оказались напрасными, так как даже у лимонной кислоты есть соответствующий индекс. Раньше глутамат натрия обвиняли в появлении «синдрома китайского ресторана», но после ряда исследований ученые поняли, что аллергия, тошнота и боли появляются чаще по вине патологических состояний. Американские эксперты подтвердили безопасность усилителя вкуса и разрешили производителям детской еды использовать данную добавку.