«Бляшкам нет»: топ-10 продуктов, которые снижают холестерин
Что включить в меню, чтобы защититься от сердечной катастрофы, рассказывает goodhousekeeping.com.
Томаты
Красные сорта томатов – лучшие продукты, снижающие холестерин и очищающие сосуды. Все дело в ликопине – мощном природном антиоксиданте. Он поддерживает эластичность сосудов, уменьшает проницаемость стенок капилляров. Регулярное употребление томатов в любом виде снижает риск развития сердечных недугов.
Лосось и жирная рыба
Это рекордсмены по содержанию омега-3 жирных кислот. Полезные жиры высвобождают свободные радикалы, регулируют артериальное давление, уменьшают вязкость крови. Еще они улучшают состояние кожи и волос, повышают уровень серотонина. Пристрастие к таким сортам рыбы – ключ к долголетию.
Шоколад
Хорошие новости для сладкоежек. Правда, речь о горьком шоколаде с максимальной концентрацией какао. Исследование показало: умеренное употребление продукта улучшает липидный профиль крови. Исследователи рекомендуют выбирать горький шоколад с содержанием какао не менее 75%.
Орехи
Любые орехи включают ненасыщенные жирные кислоты. Они защищают сердце и сосуды, уменьшают воспаления, препятствуют старению и развитию новообразований. Одна небольшая горсть грецких орехов в неделю снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Эксперты советуют добавлять орехи в сухие завтраки и салаты.
Овес
Овсянка содержит бета-глюканы, то есть растворимую клетчатку — врага «плохого» холестерина. Злак обволакивает стенки желудка и кишечника, нейтрализует насыщенный жир, прежде чем он попадет в кровоток. Ежедневная порция овсяной каши поможет держать холестерин под контролем.
Шпинат
В этом растении много лютеина, витаминов группы В, клетчатки, каротиноидов. Шпинат обладает противовоспалительными свойствами, расширяет кровеносные сосуды, снабжает кислородом клетки организма. Растение можно употреблять как в сыром, так и обработанном виде.
Баклажан
В «синеньких» много калия и магния – незаменимых микроэлементов для сердца. Растение улучшает водно-солевой обмен и кислотно-щелочной баланс. Еще одно преимущество баклажана – низкая калорийность.
Тыква
В составе – витамины группы А, С, Е, а также редкие витамины Т и К. В соке овоща есть пектин, который снижает уровень холестерина, восстанавливает поврежденную печень. Кроме того, тыква поддерживает красоту кожи и волос.
Ягоды
Малина, клубника, черника, черешня, клюква, темный виноград, черная смородина включают полифенолы – растительные соединения, повышающие уровень полезного холестерина в крови. Они также улучшают пищеварение, препятствуют развитию раковых опухолей. Всего 100-150 граммов ягод в день достаточно, чтобы оздоровить организм.
Бобы и соевые
В них очень много растворимой клетчатки, которая снижает концентрацию холестерина. Кроме того, в бобах и соевых столько белка, что можно отказаться от мяса – еще одного врага сердца и сосудов.
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