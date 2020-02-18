«Бляшкам нет»: топ-10 продуктов, которые снижают холестерин

И защищают сосуды от опасных отложений.Что включить в меню, чтобы защититься от сердечной катастрофы, рассказывает goodhousekeeping.com.ТоматыКрасные сорта томатов – лучшие продукты, снижающие холестерин и очищающие сосуды. Все дело в ликопине – мощном природном антиоксиданте. Он поддерживает эластичность сосудов, уменьшает проницаемость стенок капилляров. Регулярное употребление томатов в любом виде снижает риск развития сердечных недугов.Лосось и жирная рыбаЭто рекордсмены по содержанию омега-3 жирных кислот. Полезные жиры высвобождают свободные радикалы, регулируют артериальное давление, уменьшают вязкость крови. Еще они улучшают состояние кожи и волос, повышают уровень серотонина. Пристрастие к таким сортам рыбы – ключ к долголетию.ШоколадХорошие новости для сладкоежек. Правда, речь о горьком шоколаде с максимальной концентрацией какао. Исследование показало: умеренное употребление продукта улучшает липидный профиль крови. Исследователи рекомендуют выбирать горький шоколад с содержанием какао не менее 75%.ОрехиЛюбые орехи включают ненасыщенные жирные кислоты. Они защищают сердце и сосуды, уменьшают воспаления, препятствуют старению и развитию новообразований. Одна небольшая горсть грецких орехов в неделю снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Эксперты советуют добавлять орехи в сухие завтраки и салаты.ОвесОвсянка содержит бета-глюканы, то есть растворимую клетчатку — врага «плохого» холестерина. Злак обволакивает стенки желудка и кишечника, нейтрализует насыщенный жир, прежде чем он попадет в кровоток. Ежедневная порция овсяной каши поможет держать холестерин под контролем.ШпинатВ этом растении много лютеина, витаминов группы В, клетчатки, каротиноидов. Шпинат обладает противовоспалительными свойствами, расширяет кровеносные сосуды, снабжает кислородом клетки организма. Растение можно употреблять как в сыром, так и обработанном виде.БаклажанВ «синеньких» много калия и магния – незаменимых микроэлементов для сердца. Растение улучшает водно-солевой обмен и кислотно-щелочной баланс. Еще одно преимущество баклажана – низкая калорийность.ТыкваВ составе – витамины группы А, С, Е, а также редкие витамины Т и К. В соке овоща есть пектин, который снижает уровень холестерина, восстанавливает поврежденную печень. Кроме того, тыква поддерживает красоту кожи и волос.ЯгодыМалина, клубника, черника, черешня, клюква, темный виноград, черная смородина включают полифенолы – растительные соединения, повышающие уровень полезного холестерина в крови. Они также улучшают пищеварение, препятствуют развитию раковых опухолей. Всего 100-150 граммов ягод в день достаточно, чтобы оздоровить организм.Бобы и соевыеВ них очень много растворимой клетчатки, которая снижает концентрацию холестерина. Кроме того, в бобах и соевых столько белка, что можно отказаться от мяса – еще одного врага сердца и сосудов.