Недосып заставляет человека есть больше

Испытывающие проблемы со сном женщины чаще набрасываются на калорийные продукты. Их мозг просто не понимает, когда в организме наступает насыщение.Наблюдения за 500 женщинами показало, что имеющие проблемы со сном употребляют больше низкокачественной еды. Это касалось женщин, которым требовалось много времени для того, чтобы заснуть, и тех, кто часто просыпался среди ночи. Нехватка сна, по мнению ученых, может либо увеличивать выброс гормона голода, либо подавлять сигналы, сообщающие мозгу о насыщении. Исследование косвенно объясняет, почему дефицит сна связан с повышенным риском болезней сердца.Если женщины меньше спят и больше едят, они чаще сталкиваются с ожирением - фактором риска большого количества проблем со здоровьем и других болезней. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выбрали для исследования женщин, поскольку у них чаще возникают трудности со сном в течение жизни. Это связано с большим психологическим стрессом - женщины принимают на себя основной груз домашних дел в семье, а после менопаузы возникают и гормональные проблемы.В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 20 до 76 лет. Они сообщали о качестве сна, включая время засыпания и количество пробуждений. При самых больших проблемах со сном женщины употребляли, в среднем, на 143 калории в день больше, также поглощая больше сахара, как пишет Journal of the American Heart Association.