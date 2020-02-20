Лучшие натуральные средства от храпа

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Храп создает проблемы для семейных отношений мужчинам и женщинам. Увы, медицина пока не нашла по-настоящему мощного и универсального метода избавления от этой проблемы.Постарайтесь похудеть. Лишний вес намного увеличивает риск развития расстройства под названием апноэ во сне, при котором мягкие ткани горла непроизвольно смыкаются по ночам и мешают дышать. Это и рождает характерные звуки храпа.Поменьше алкоголя. Откажитесь от курения и уменьшите дозу алкогольных напитков в вашем рационе. Спиртное также делает ткани гортани более мягкими, а сигаретный дым их раздражает, рождая воспаления и последующий храп.Спите на боку. Самый простой и испытанный способ. На боку храп проявляется намного реже. Используйте специальные подушки, препятствующие сну на спине.Поднимайте голову. Организуйте постель так, чтобы голова оставалась приподнятой. Еще одно эффективное натуральное средство от храпа.Поменьше воспалительной пищи. Молочные и глютеновые продукты рождают воспаления носа и горла, что провоцирует храп.