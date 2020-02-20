Ученые выясняли, как нездоровая еда манипулирует нашим мозгом
Как сообщается в журнале Royal Society Open Science, неделя диеты, богатой нездоровой пищей, может нарушить функцию гиппокампа.
Было установлено что сахар способствует забывчивости, может привести к чрезмерной агрессивности, депрессии, стрессу, и к сокращению определенных областей мозга. Как сообщает команда авторов, нездоровая диета влияет на гиппокамп, увеличивает желание поесть - даже когда человек сыт.
Исследование
Ученые включили в исследование 105 молодых здоровых добровольцев, которые обычно придерживались здоровой диеты, разделили их на две группы. Одна группа в течение восьми дней ела нездоровую пищу с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров: на завтрак были поджаренные сэндвичи, молочные коктейли или бельгийские вафли, основное блюдо из сети быстрого питания на обед и ужин. Контрольная группа ела блюда из обычные рациона.
В начале и в конце эксперимента группам предлагали нездоровые закуски до и после завтрака. Участники должны были ответить, насколько велико их желание.
Результаты
В группе, которая ела вафли, гамбургеры и т.д., самоконтроль был менее выраженным, чем в группе сравнения. Аппетит участников к нездоровым закускам был намного выше, даже когда они были сытыми.
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