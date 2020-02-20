Ученые выясняли, как нездоровая еда манипулирует нашим мозгом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Богатый шведский стол или красиво оформленная еда на тарелке - вид вкусных блюд напоминает нам, сколько удовольствия мы получим, употребляя их. Когда мы сыты, определенная часть мозга, гиппокамп, подавляет восприятие еды как желанную. В случае нездоровой пищи - картофеля фри, пиццы или гамбургеров, регулирование аппетита не работает должным образом - это выясняли ученые из Австралии.Как сообщается в журнале Royal Society Open Science, неделя диеты, богатой нездоровой пищей, может нарушить функцию гиппокампа.Было установлено что сахар способствует забывчивости, может привести к чрезмерной агрессивности, депрессии, стрессу, и к сокращению определенных областей мозга. Как сообщает команда авторов, нездоровая диета влияет на гиппокамп, увеличивает желание поесть - даже когда человек сыт.ИсследованиеУченые включили в исследование 105 молодых здоровых добровольцев, которые обычно придерживались здоровой диеты, разделили их на две группы. Одна группа в течение восьми дней ела нездоровую пищу с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров: на завтрак были поджаренные сэндвичи, молочные коктейли или бельгийские вафли, основное блюдо из сети быстрого питания на обед и ужин. Контрольная группа ела блюда из обычные рациона.В начале и в конце эксперимента группам предлагали нездоровые закуски до и после завтрака. Участники должны были ответить, насколько велико их желание.РезультатыВ группе, которая ела вафли, гамбургеры и т.д., самоконтроль был менее выраженным, чем в группе сравнения. Аппетит участников к нездоровым закускам был намного выше, даже когда они были сытыми.