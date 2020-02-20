Врач рассказал, на что может указывать храп

Храп может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, хотя сам по себе угрозу для организма не представляет, заявил врач-отоларинголог.По словам врача, храп может указывать на синдром обструктивного апноэ, который сопровождается непроизвольными задержками дыхания во сне.Такие задержки дыхания существенно вредят здоровью. Чтобы возобновить дыхательный процесс мозгу приходиться на короткое время пробуждаться. Следствием этого могут стать усталость и головная боль.Если храп наблюдается у детей, то стоит всерьез обеспокоиться.«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается», - подчеркнул отоларинголог.Врач указал на то, что людям, у которых наблюдался храп, следует обратиться за консультацией к врачу.