Моллюски подсказали, как можно "починить" сердце без наложения швов

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Швейцарская федеральная лаборатория технологий и материаловедения, передает ТАСС, установила: на основе белков, благодаря которым моллюски прикрепляются к скалам или днищам кораблей, можно создать вещество, склеивающее поврежденное человеческое сердце. Такой клей остается эластичным даже в условиях воздействия разных жидкостей.В центре внимания специалистов оказался желатин. Но при температуре человеческого тела он разжижается. Исправить ситуацию помогли белки из выделений морских моллюсков (секрет достаточно стоек к воздействию соленой воды). Исследованию подверглись структуры двух белков - mfp-3 и mfp-6. Их ключевые структурные элементы внедрили в желатин, что позволило получить стойкий клей.Такой клей без проблем соединял края ран на сердечной мышце без потери свойств даже при температуре человеческого тела. Что важно, клей выдерживает воздействие, равное по силе кровяному давлению человека. Соединение совместимо с живыми клетками и сейчас проходит клинические испытания.