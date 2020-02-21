Чем чай из магазина отличается от лечебного из аптеки? Рассказывает немецкий фармацевт

Я плохо себя чувствую, сделаю себе чай - многие так думают и делают, но почему ? Может ли этот горячий напиток лечить?«Ритуал приготовления, его питье, сам по себе расслабляет вас после напряженного дня. Это косвенно укрепляет иммунную систему», - говорит профессор Роберт Фюрст, директор Института фармацевтической биологии Университета Франкфурта-на-Майне.Пищевой или лечебный?Существует два типа чая: в качестве повседневного напитка - шиповник, травяной, черный, зеленый, и в качестве лекарственного чая.«Пищевой можно найти в магазине. Как и все продукты, эти чаи не должны причинять вреда, но никто не должен ожидать, что они окажут лечебный эффект. Требования к качеству лекарственного чая выше, чем для пищевого. Каждая партия, которую производитель поставляет на рынок, тщательно проверяется», - объясняет Фрюст.Пример ромашкового чаяФармакология предписывает использование цветов для лечебных чаев. Ромашковый чай, который вы покупаете в супермаркете, обычно смешивают с травами, листьями и стеблями. На вкус ромашка? Этого достаточно для производителя и покупателя. Лекарственный, с лечебным эффектом, содержит только цветы - в нем больше эфирного масла и ценных ингредиентов.Тепло транспортирует полезные веществаЕсли вы любите пить вкусный ромашковый напиток, чай из супермаркета вкуснее и дешевле. Если ожидаете, что он окажет поддерживающее действие при желудочно-кишечных заболеваниях, лучше предпочесть одобренные фармакологами чаи.С фармацевтической точки зрения, чай является водным горячим экстрактом: водорастворимые вещества вытягиваются из растений в воду под воздействием высокой температуры.Эффективность сложно доказатьНасколько эффективен лечебный чай? Клинические испытания чая сложны.«Люди готовят напиток по-разному, в зависимости от количества, времени заваривания и температуры воды. Чай - это мягкая, щадящая терапия или профилактическая мера».