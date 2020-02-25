Йогурт поможет предотвратить рак кишечника у мужчин

Научные работники из отделения хирургии Медицинского факультета при Вашингтонском университете, который находится в Сент-Луисе,проведя интересное исследование, рассказали, что микроорганизмы, находящиеся в йогурте, положительно сказываются на здоровье кишечника у представителей сильного пола.По словам специалистов, если мужчина добавит в свой рацион данный полезный продукт, он сможет значительно снизить риски возникновения аденомы и остальных новообразований, все они приводят к развитию злокачественных образований кишечника. Авторы работы исследовали данные более чем 32 500 добровольцев обоих полов, все участники проходили процедуру колоноскопии в период с 1986 и 2012 годов.Кроме этого респонденты исследования рассказали ученым о своем ежедневном питании, о том, как они живут и какие у них имеются вредные привычки в период последних четырех лет. В общем, сам эксперимент проходил на протяжении 26 лет. Специалистам удалось установить 5811 аденом у представителей мужского пола и 8118 новообразований у респондентов-женщин.Медики объяснили данную разницу тем, что мужчины употребляли в период своего лечения йогурт. В данном полезном напитке содержится 2 пробиотика. Они и уменьшают количество канцерогенов внутри кишечника, появляющихся из-за выделения бактериальных ферментов в момент дефекации, а также желчных кислот, заключают ученые.