Названы 5 продуктов для выведения токсинов из печени

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Здоровье печени постоянно подвергается опасности из-за влияния многих токсинов, которые фильтруются этим органом. Но существуют продукты, способствующие их активному выведению, - среди них морковь, авокадо, зеленые овощи и другие.Как сообщает MedikForum.ru, выведению токсинов из печени способствует отказ от вредных веществ (в первую очередь, алкоголя) и добавление правильных продуктов в регулярное питание. Среди названных специалистами продуктов выделяются пять, особенно эффективных в деле детокса.Авокадо. Содержит глутатион – вещество, защищающее клетки от окисления и стимулирующее выведение из организма тяжелых металлов. Все это повышает здоровье печени.Спаржа. Для очищения печени от всех токсинов ее полезно употреблять ежедневно. Благодаря спарже в органе активизируется деятельность двух ключевых ферментов, способствующих расщеплению вредных веществ, например, спиртных напитков и продуктов их распада.Зеленые листовые овощи. Содержат хлорофилл, который поглощает из организма все токсины. Он также очищает кровь, избавляет от тяжелых металлов.Крестоцветные овощи. Разнообразная капуста повышает в организме выработку глюкозинолатных ферментов. Это способствует устранению канцерогенных и токсичных компонентов из печени.Морковь. Данный продукт является богатым источником глутатиона, флавоноидов и бета-каротина – эти вещества помогают клеткам печени восстанавливаться, укрепляют ее.