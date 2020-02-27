Названы неожиданные причины авитаминоза

Стресс и недосыпание очень опасны.На поддержание нервной системы организм тратит огромные ресурсы, в том числе питательных веществ и микроэлементов, потому для избежания авитаминоза стоит снизить стрессы и как следует высыпаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Об том рассказала врач Виктория Савицкая.«К весне организм истощен после холодов и нехватки солнечного света, часто наблюдается нехватка витаминов, ведь даже при правильном рационе «найти» их в фруктах или зелени сейчас довольно сложно. Еще сильнее выматывают организм стрессы и недосыпания.Для профилактики авитаминоза следует включить в рацион как больше свежей растительной пищи, молочные продукты, каши, злаки. Очень полезна зелень, особенно если выращивать ее самостоятельно на подоконнике. Стоит также чаще включать в рацион морскую рыбу, морепродукты и орехи.Но не менее важно постараться наладить нормальный режим сна и постараться снизить ежедневные стрессы», — отметила врач.Когда человек нервничает, злится, переживает, огромное количество витаминов и полезных веществ тратится на поддержание нервной системы, — конечно, полностью избежать этого невозможно признала эксперт, но учиться не нервничать по пустякам, спокойнее относиться к бытовым ситуация, стоит научиться.