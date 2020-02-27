Названы причины возникновения камней в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь может иметь для человека крайне негативные последствия, вплоть до летального исхода, если ее не начать вовремя лечить.При желчнокаменной болезни в желчном пузыре и протоках начинают образовываться камни (конкременты). Это довольно распространенное заболевание, как среди мужчин, так и среди женщин. Чащу всего это заболевание возникает после 45 лет у женщин, которые ведут малоподвижный образ жизни.Возникновение конкрементов происходит из-за повышенной концентрации желчных частиц. Их образуют органические вещества, желчные пигменты, соли кальция. Они могут быть разного размера: от песка до достаточно крупных камней. Камень в желчном пузыре может быть как один, так их может быть и несколько. Впоследствии их количество может дойти до сотни.Впоследствии они перекрывают нормальную работу желчного пузыря, приводя к необратимым последствиям для человека. Чтобы исправить ситуацию, чаще всего, требуется хирургическое вмешательство.Врачи рассказали, какие причины приводят к образованию таких камней. В первую очередь, это неправильное питание. В частности, злоупотребление сильно жирной и соленой пищей. Также это отсутствие физической нагрузки, даже в минимальных количествах. Поэтому врачи даже при сидячей работе рекомендуют проводить разминки на 5-10 минут.На образование камней также влияет и принятие гормональных противозачаточных таблеток. Поэтому перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.Не стоит забывать и про нарушения моторики в желчных путях. Это также может привести к образованию камней. Стоит регулярно проверять свой желчный пузырь при помощи качественной диагностики.Кроме того, на образование камней, влияет и хронический панкреатит.