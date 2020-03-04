Названы опасные последствия чрезмерного просмотра порно

Психологи и сексотерапевты Джанет Брито (Janet Brito) и Меган Флеминг (Megan Fleming) назвали опасные последствия, которые могут возникнуть у тех, что слишком часто смотрит порнографические видео. В комментарии для Huffington Post они рассказали, чем регулярный просмотр фильмов для взрослых чреват проблемами в отношениях с партнером.По словам специалистов, необязательно отказываться от эротических видео, но важно, чтобы порно воспринималось лишь как форма развлечения, а не становилось частью сексуальной жизни. Брито и Флеминг привели пять факторов, которые говорят в пользу того, что человек чрезмерно увлекается такими роликами.В первую очередь психологи призвали осознать, подменяется ли секс просмотром порнографии. По мнению Брито, об этом свидетельствует ситуация, когда человек регулярно предпочитает заходить на сайт с таким контентом, а не проводить интимное время с партнером.Она также подчеркнула, что порно зачастую искажает отношение к интимной близости в реальности и формирует нестандартные привычки в отношениях. По словам врачей, одним из последствий избыточного увлечения роликами становится уверенность в том, что жестокий секс, групповой и анальный секс являются нормой. Специалисты пояснили, что видео нельзя воспринимать как учебное пособие.Брито также объяснила, что в отношениях один из партнеров начинает ощущать чувство дискомфорта и одиночества, если другой слишком часто смотрит порно или скрывает это. По ее мнению, стесняться в подобном не нужно, лучше, если пара будет все обсуждать друг с другом.Сексотерапевт заметила, что из-за внешнего вида актеров порно любители роликов для взрослых начинают думать, что неправильно занимаются сексом или выглядят недостаточно хорошо. Тем, кого посещают подобные мысли, она советует осознать беспочвенность этих комплексов, поскольку в реальности секс выглядит иначе. Флеминг также призвала не искать изъяны в своих партнерах, сравнивая их с актерами порно.