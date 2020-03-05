Ученые назвали способ повысить метаболизм при сидячем образе жизни

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Повышение метаболизма защищает от ожирения, помогает сбрасывать лишний вес, и добиться этого можно даже при сидячем образе жизни. Необходимо увеличивать умственные нагрузки – такой способ активизации обмена веществ предложила международная группа ученых.Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на РИА Новости, интенсивные интеллектуальные занятия были названы учеными эффективным методом повысить метаболизм при сидячем образе жизни. По их словам, повышая умственную нагрузку, человек может заставить мозг потреблять больше калорий, что обеспечит более активные метаболические процессы.Ученые привели в пример детей, которые учатся в школе и занимаются дополнительно (например, изучают иностранный язык, осваивают новые для себя задания). Их мозг потребляет втрое больше энергии, чем в среднем взрослый человек. Соответственно, метаболические затраты организма растут, жир расходуется гораздо интенсивнее.Научные специалисты рекомендуют людям, ведущим сидячий образ жизни, чаще напрягать мозг интеллектуальными задачами. Один из лучших способов – научиться игре в шахматы.«У игроков в шахматы учащаются сердцебиение и дыхание, что положительно влияет на метаболизм. Решение сложных задач на компьютере, заучивание фрагмента художественного текста также требуют больше энергии, также позволяют снизить уровень сахар в крови», – рассказали исследователи.