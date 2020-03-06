Как избежать весеннего обострения болезней

В первую очередь, причиной обострений болезней весной становится резкая смена погоды. Поскольку организму приходится по несколько раз в день перестраиваться, приспосабливаясь к переменчивой погоде, он истощается. Ситуация усугубляется авитаминозом. Поскольку к весне содержание витаминов в овощах и фруктах – минимальное, то это приводит к дефициту многих важных элементов. Кроме того, к весне истощаются запасы витамина D, который мы, в основном, получаем от солнца. А дни весной слишком коротки и далеко не всегда солнечны, чтобы восстановить нехватку этого витамина.Еще одна причина весеннего обострения – переохлаждение. С первыми лучами весеннего солнца нам не терпится снять поднадоевшие за зиму пуховики, шапки и перчатки. И с года в год повторяется одно и то же: мы мерзнем, болеем, поскольку наш ослабленный иммунитет не может исправить наши оплошности.Психический дискомфорт, эмоциональное напряжение и усталость обычно возникают на стыке сезонов. Конечно, это ощутимый удар по иммунитету, и давние болезни незамедлительно дают о себе знать.Чтобы не разболеться в марте, врачи советуют предпринять шаги для поддержания организма, ослабленного за зиму.А для того, чтобы его поддержать, хорошо бы понять - с чем мы, собственно, боремся и почему весной, когда природа просыпается, мы наоборот вдруг теряем силы.Перепады температур и повышенная влажностьПерепады температур, иногда до 10 градусов в течение одних суток, приводит к тому, что мы часто простужаемся. И как этого избежать, непонятно. И теплую одежду носить плохо: вспотели в транспорте, потом замерзли на улице. И раздеваться тоже рано: днем и без шапки комфортно, а к ночи подмораживает. К тому же так тянет открыть форточку пошире.Весной повышенная влажность и постепенное увеличение дневных температур провоцирует активизацию многих вирусов и болезнетворных микроорганизмов, которые в морозы были неактивны.Что делатьВо-первых, одеваться многослойно, чтобы можно было снять верхний слой (например, мембранную куртку) и оказаться все равно не раздетым (в «дышащей» куртке из флиса или полартека). К тому же сейчас в продаже есть отличное термобелье и мембранная одежда. Грамотно собранный комплект такой одежды обладает способностью отводить влагу от тела и не пропускать холод и влагу внутрь. В нем не жарко в метро и не холодно на морозе. Все это изначально было создано для экстремальных видов спорта, но сейчас прочно вошло в использование абсолютно всеми.Конечно, проветривать помещения надо, но категорически не соглашайтесь сидеть под открытой форточкой, даже если коллеги по офису очень просят не закрывать ее. Болеть-то потом вам!Чтобы избежать заражения вирусными инфекциями, после прихода домой или в офис тщательно мойте руки с мылом. Для профилактики несколько раз в день полощите рот и горло с бактерицидными настоями трав.Если в офисе или дома кто-то болеет, постарайтесь минимизировать контакты с носителями вирусов.Для поддержания сопротивляемости организма приготовьте смесь согревающих и поддерживающих иммунитет трав и пряностей для добавления в кофе или чай.Возьмите в равных частях кориандр, фенхель, имбирь, бадьян, черный и душистый перец, листья эвкалипта, корень аира (последние два ингредиента можно купить в аптеке). Все это измельчите в блендере или кофемолке и добавляйте по четверти чайной ложки в кофе, когда варите его. Добавлять специи надо уже сняв напиток с огня.Кофе со специями согреет вас, даст заряд бодрости и хорошего настроения, не оставив никаких шансов простуде! Для добавления в чай они тоже годятся.Нехватка витаминов, минералов и других ресурсовАвитаминоз истощает организм и приводит к снижению иммунитета. Ведь зимой мы лишены достаточного количества качественных свежих овощей, фруктов и зелени. А те зимние овощи, что лежат на прилавках, либо тепличные, либо слишком дорогие. На зиму ресурсов организма, накопленных с прошлого лета, еще как-то хватает, а к весне этот запас истощается совсем и недостаток витаминов становится тяжело переносим.К тому же короткий световой день за долгие зимние месяцы взял организм измором. А то, что день удлинился, мы еще не успели почувствовать полноценно.Что делатьГулять днем! Хотя бы минут по сорок ежедневно в обеденный перерыв. А в выходные отправиться пешком наискосок через весь парк, щурясь в лучах солнца, или подставляя лицо последним в этом году снежинкам — не важно! Возьмите с собой термос с витаминным чаем.Правильное, здоровое и разнообразное питание незаменимо весной, когда наш организм требует особого к себе внимания. Важно учитывать, что со свежими фруктами и овощами мы получаем питательные элементы, но их очень мало. Акцентируйте свое внимание на отечественных овощах и особенно на корнеплодах – они надежно сохраняют витамины и минералы на протяжении длительного времени. Так, свекла, морковь, капуста должны обязательно присутствовать в весеннем рационе.В рационе обязательно должна быть клетчатка. Ешьте ежедневно салаты из доступных продуктов. Например, подойдет тертая свекла с яблоками и морковкой или квашеная капуста. Купите проростки злаков и включите их в свой рацион. Они очень богаты натуральными биологически активными веществами. А еще сейчас есть редька, замороженные овощи, цитрусовые.Отличным источником витаминов являются свежемороженные ягоды и сухофрукты. Только не варите ягоды, ведь так они теряют большую часть витаминов.Приготовьте витаминный морс. Ошпарьте ягоды кипятком, измельчите их в блендере, смешайте с медом и добавляйте эту смесь по паре-тройке ложек на стакан кипятка. Пейте не меньше двух литров такого морса в день, и можете забыть про авитаминоз.А вот еще одно прекрасное и вкусное средство для борьбы с нехваткой витаминов и минералов. Измельчите и смешайте по 1 ст. л. изюма, кураги, грецких орехов (можно просто порезать все ножом). Добавьте 1 ст. л. меда и сок половинки лимона. Ешьте по 1 ст. л. три раза в день. Помимо пользы, это еще и очень вкусный десерт.Кстати, диетологи говорят, что весна — не самое подходящее время для жестких диет. Отложите это на потом, а пока просто питайтесь правильно, отказавшись от тортиков и пирожных. Если вы начнете активнее двигаться, то фигура все равно станет стройнее.Усиление солнечной радиации и скачки атмосферного давленияИз-за усиливающихся весной колебаний атмосферного давления самочувствие ухудшается, возникают частые головные боли, обостряются гипотония и гипертония. Особенно страдают от этого пожилые люди и те, кто подвержен сердечнососудистым заболеваниям и артрозам. Гипертоники очень чувствительны также и к магнитным бурям, у них повышается давление, появляется нервозность и раздражительность, отмечают медики.С другой стороны, заметное повышение солнечной активности также приводит к усилению эмоциональной возбудимости. А в результате многие страдают от депрессии, как нельзя более остро воспринимаются любые межличностные конфликты, семейные проблемы. Ведь и все окружающие весной тоже возбудимы и нетерпимы.Что делатьЕсли вы знаете, что у вас хронические болезни сосудов и сердца, если вы страдаете от повышенного или пониженного давления, то не ждите, когда вам будет плохо. Выполняйте рекомендации лечащего врача.Легко возбудимым людям для профилактики следует пропить также курс успокоительных средств растительного происхождения: валериану или пустырник.Весной особенно важно полноценно отдыхать. Ложитесь спать на час раньше, чем обычно, и уж точно откажитесь от ночных бдений. Если вы страдаете бессонницей, обязательно решите эту проблему, посоветовавшись с врачом, или просто народными средствами (конечно, исключая алкоголь). Именно нарушение сна может стать той последней каплей, которая приведет к серьезному обострению хронических заболеваний.Какие физические нагрузки нужны веснойЕще одна причина обострения хронических заболеваний - неправильная двигательная активность, или ее полное отсутствие.Весной особенно важно обеспечить телу умеренную физическую нагрузку. Иначе, если зимой вы мало двигались, то вас может помимо сердечнососудистых проблем, настигнуть вялость, боли в мышцах и суставах, апатия.Зимой офисные служащие садятся на свои рабочие места и практически полностью отказываются от движения. Тонус мышц уходит и, как результат — массовое обострение артрозов и остеохондрозов.Предотвратить весенние проблемы опорно-двигательного аппарата можно только дозированными регулярными нагрузками. Причем нагрузки нужны очень плавные, без рывков: бассейн, утренняя зарядка, гимнастика.Поможет активный режим жизни, но без фанатизма: не надо, просидев неделю в офисе, отправляться в субботу на пятикилометровую пробежку. Гораздо полезнее пробегать или проходить в быстром темпе по километру в день.Но если вы чувствуете апатию и вялость, если вытолкнуть себя в спортзал или на прогулку не получается, то иногда правильнее послушаться свой организм и просто отлежаться. Возьмите пару дней в счет отпуска и отдыхайте. Смотрите хорошие фильмы, поите себя витаминными чаями и вообще заботьтесь о себе. Возможно, уже через пару дней такого релакса вы ощутите прилив сил и поймете, что жизнь снова прекрасна и удивительна.Старайтесь соблюдать режим активности и отдыха. Спите не менее 8 часов в сутки, и всячески старайтесь избегать стрессовых ситуаций. В весеннее время нужно беречь свою нервную систему.А если вы все-таки не сумели избежать новых болезней или обострений старых, не затягивайте с визитом к врачу.Какие болезни обостряются веснойЧаще всего весеннее обострение болезней возникает у людей, которые страдают:- хроническими заболеваниями органов пищеварительной системы;- хроническими болезнями сосудов;- заболеваниями костно-мышечного аппарата - артритом, подагрой, остеопорозом, остеохондрозом и другими;- нарушениями иммунной и эндокринной систем;- психическими заболеваниями;- проблемы часто возникают у тех, кто склонен к заболеваниям дыхательных путей.