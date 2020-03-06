Кофеин помогает решать проблемы, но не влияет на творчество, ученые

Кофеин повышает способность концентрироваться и решать проблемы, но новое исследование, проведенное учеными из Университета Арканзаса, говорит, что он бесполезен для творческих натур.«В западных культурах кофеин стереотипно ассоциируется с творческими занятиями и образом жизни. Писателей представляют чаще с кружкой кофе, а программиста с энергетическим напитком. В этих стереотипах есть доля правды», - рассказывает Дарья Забелина, доцент кафедры психологии и первый автор исследования, недавно опубликованного в журнале Consciousness and Cognition.По ее словам, в то время как когнитивные преимущества кофеина – улучшение бдительности, сосредоточенности и двигательной активности, уже давно известны, с творческой составляющей все не так просто.В статье Забелина разделяет «конвергентное» и «дивергентное» мышление. Первый тип направлен на поиск конкретного решения проблемы, например, правильного ответа. Второй используется для генерации идей. Это, скорее, поиск новых и интересных ответов, нежели правильного.Исследование продемонстрировало, что кофеин улучшает именно конвергентное мышление и не оказывает существенного влияния на дивергентное.