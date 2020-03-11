Убийца раковых клеток витамин В12. Лучшие продукты для его получения

Витамин В12 запускает в организме процесс самоубийства раковых клеток (апоптоз), установили российские ученые. Также известно, что нехватка витамина резко ослабляет иммунитет. С какими продуктами его лучше получать?Как сообщает MedikForum.ru, научными специалистами Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН было установлено: витамин В12 действует как убийца раковых клеток, запуская в союзе с противоопухолевым веществом программу самоуничтожения, которой опухолевые клетки не могут противиться. Данное открытие дополняет сделанные ранее: эти проекты доказывали, что дефицит витамина В12, возникающего на фоне несбалансированного рациона, резко ослабляет иммунитет, усиливая подверженность различным заболеваниям.Чтобы избежать нехватки важного нутриента, необходимо достаточное получение продуктов, содержащих В12. Вот лучшие его источники.Постная свинина, домашняя птица. Помимо витамина B12 эти продукты также обеспечивают нас белком, что не только укрепляет иммунитет, но помогает поддерживать мышцы, хорошую физическую форму.Куриная печень. Один из самых лучших поставщиков: в 100 граммах куриной печени содержится 20 микрограммов витамина, тогда как суточная потребность организма в нем составляет порядка 3-5 микрограммов.Говяжьи субпродукты. Сама говядина тоже содержит нужный витамин (около 5 микрограммов на 100 граммов мяса), но субпродукты насыщены им вдвое больше.Сыр моцарелла. 30 граммов продукта – это 5% дневной нормы витамина В12, плюс много необходимого иммунной системе белка.Тунец. Даже в консервированном виде он входит в число лучших: 90 граммов тунца полностью покрывают дневную норму В12. Но употреблять более 340 граммов в неделю не рекомендуется, поскольку рыба также содержит нежелательные вещества.Сельдь. Содержит нужное вещество почти в два раза больше, чем тунец: около 9 микрограммов на порцию в 100 граммов.Сардины. Богаты протеином и докозагексаоновой кислотой (ДГК), которая очень важна для улучшения функций мозга. Порция сардин дает почти 20% от дневной нормы B12.