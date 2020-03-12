Назван витамин, разрушающий раковые клетки

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Польза В12 доказана учеными.Витамин В12 запускает в организме процесс разрушения и гибели раковых клеток. Работает он вместе с противоопухолевым веществом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Комбинация с В12 помогает запустить в раковых клетках окислительных процесс, сообщили биофизики РАН. Именно этот витамин усиливает агрессивное окисление в клетках диэтилдитиокарбаматом DDC.Противоопухолевые лекарства часто создают с тем расчетом, чтобы в раковых клетках включилась программа суицида, чтобы они умерли, не беспокоя окружающих. Оказалось, что витамин В12 вместе с DDC может убивать такие клетки, включая в них самоубийственную программу – параптоз.