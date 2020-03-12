Пропуск завтрака может быть опасен для сердца
Исследование 2019 года, опубликованное в The International Journal of Environmental Research and Public Health, показало, что люди, завтракающие хотя бы раз в неделю, с меньшей вероятностью столкнутся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пропуск завтрака связан с ожирением, диабетом и высоким уровнем холестерина, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«У тех, кто не завтракал, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 87%», - говорит Вэй Бао, доктор медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии в Колледже общественного здравоохранения Университета Айовы и ведущий автор исследования. «В этой оценке уже учтены возраст, пол, раса/этническая принадлежность, социально-экономический статус, особенности питания и образа жизни, индекс массы тела и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний».
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