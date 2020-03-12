Натуральные средства от аллергического кашля

Народные средства от аллергического кашля помогут притормозить кашлевой рефлекс и понизить восприимчивость к аллергену, который вызывает неприятный симптом. Продолжительный кашель в любом проявлении опасен, так как симптоматика аллергического и кашля по причине простудных заболеваний органов дыхания практически одинаковая.В обоих случаях слизь попадает в дыхательные пути, особенно при увеличенных аденоидах. Скрытая бронхиальная обструкция также прячется за кашлем. Больные люди начинают принимать лекарства от простуды, но они не помогают, а усугубляют положение.Тяжело переносится аллергический кашель на пыльцу растений, особенно амброзии, которая распространяется до 30-50 километров, смешивается с автомобильными газами, образуя смесь с особыми протеинами и кислотой пыльцы. Она вызывает сильную аллергию, сенную лихорадку и астматические симптомы, что приводят к раздражению слизистых оболочек и вызывают воспалительные процессы в основных жизненно важных органах.Кроме кашля, у чувствительного к пыльце растений человека закладывает нос, появляется зуд на слизистой носа и небе, глазах и языке, начинается чихание и сухой кашель со свистящими хрипами в грудной клетке, обильные выделения из носа и глаз. Все это усугубляется повышенной температурой и отеком горла, высыпаниями на коже (крапивницей, экземой), одышкой или удушьем (затрудненным дыханием).Особенно опасен аллергический кашель для астматиков и больных хроническим бронхитом. Он приводит к легочной гипервентиляции и альвеолярной гипокапнии и становится причиной приступа удушья. Если кашель и сопутствующие симптомы появляется во время цветения растений и повторяется ежегодно, необходимо обратиться к аллергологу.Если нет уверенности, что кашель аллергический, а связан с простудой, обращают внимание на сопутствующие кашлю признаки: цвет мокроты и ее количество. При аллергии выделяется небольшое количество прозрачной мокроты, а кашель будет сухим и надсадным с ощущением нехватки воздуха. При исключении аллергена кашель и симптомы проходят.Аллергия может возникать на пищевые продукты и медикаменты, косметические средства, включая мыло, шампуни, крема и спиртосодержащие смывки, постельные клещи и пыль, пыльцу и пух, шерсть животных, синтетические ткани и ультрафиолетовые лучи, из-за наследственности и иное.При попадании раздражителя через систему дыхания в бронхи происходит отек их стенок с резким спазмом, что приводит к надсадному кашлю. Если не определить аллерген вовремя, из-за отека бронхов начинается необратимая атрофия, а в результате этого заболевание переходит в хроническую стадию, лечить его придется долгие годы.Лечебные травыДля предупреждения приступов кашля в ночное время принимают успокаивающие ванны с применением лечебных трав перед сном. Большое облегчение принесет чистка главных органов и крови с помощью отваров лечебных трав, чаев и арбуза, при условии отсутствия аллергии.Аллергический кашель хорошо лечится:1. Свежеотжатым соком корня сельдерея, ежедневно до еды по 3 ч. л.2. Свежим соком, смешивая морковный (из 3 шт.), яблочный (из 2 шт.), капусты цветной (из 2-3 соцветий), зелени петрушки (из 1 пучка), принимая до еды 3 раза в день. Или настоем крапивы из 3 ст. л. на 2 стакана кипятка, выпить в течение дня за 4 раза до еды.3. От пищевой аллергии - принятием после еды (через 1-1, 5 часа) холодной воды (1 ст.) с хлористым кальцием (1 ч. л.).4. От пыльцы растений, включая амброзию, – закапыванием в нос настоя 5-6 раз в день: заливают кипятком (3 ст.) 2 ч. л. хвоща полевого, настаивают на водяной бане в течение получаса.5. Применением ванн с добавлением глиняного порошка: на 500 мл – 4 ст. л., или эфирных масел – до 20 капель на 100 л (при условии отсутствия аллергии): пачули и укропа, иссопа, кипариса и шалфея, розы и лимона, лаванды или аира. С этими маслами прикладывают компрессы на грудь, выполняют ингаляции.6. Предупреждением сенной лихорадки картофелем, испеченным в золе, инжиром или клюквой.7. Смазыванием слизистой носа соком каланхоэ, употреблением на ночь чая с валерианой или ромашкой.8. От аллергической реакции - массажем с применением массажного масла: смешивают оливковое, масло жожоба или персиковое (100 мл) с бергамотовым, маслом иланг-иланга (по 10 капель), сандаловым (4 капли) и розовым (3 капли).9. Принятием мумие – 0, 2-0, 3 г, смешанным с молоком (1:20) и медом (1 ч. л.) натощак утром и на ночь.Перед применением лечебных трав проходят тесты на наличие на них аллергии, не стоит заниматься самолечением, а руководствоваться назначениями врача.