Заболевания печени и кишечника: 4 изменения кожи, которые должны насторожить

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания. Кожные проблемы являются сигналом тревоги на предмет опасных заболеваний, особенно печени и кишечника.Болезни кишечника и красные пятнаКрасные, болезненные пятна на голенях, медицинская узловатая эритема или узловатая розацеа.«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», — объясняет Йенс Тесманн из профессиональной ассоциации немецких дерматологов.Поэтому красные пятна на голенях могут возникать при бактериальном воспалении, таком как тонзиллит, вызванный стрептококками, при бактериальных кишечных инфекциях, иногда также при болезни Крона или язвенном колите.Желтуха — гепатит и застой желчиЦвет кожи меняется, становится желтоватым, этому предшествует пожелтение глазных яблок. Если печень не расщепляет желчный пигмент крови должным образом, билирубин в крови увеличивается, а кожа и глазные яблоки желтеют.Заболевания печени могут привести к сосудистым сеткамСосудистые сетки, ассоциированные с болезнями печени встречаются в основном в верхней части тела и желудке. Они являются предупреждающим признаком дисфункции печени:жировая болезньгепатитциррозПо этой причине их часто называют «сетками печени». Если сосудистые сетки появляются на лице, УФ-излучение может быть причиной воспалительного заболевания.Нарушения сосудистых функций вызывает красные пятна на рукахКрасные пятна появляются на ладонях рук или подушечке большого пальца, с медицинской точки зрения ладонная эритема.«Причиной является изменение регуляции кровеносных сосудов в руке».