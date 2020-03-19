Чем имбирь полезен для нашего здоровья

Он избавляет от утреннего токсикоза и укрепляет здоровье сердца. Имбирь обладает множеством преимуществ для нашего организма.Борется с тошнотой. Употребление имбиря предотвращает различные виды тошноты, включая морскую болезнь, последствия химиотерапии, тошноту после хирургических операций и утренний токсикоз. Впрочем, не принимайте большое количество имбиря во время беременности, так как это может увеличить риск выкидыша.Сокращает мышечную боль. Одно исследование показало, что имбирь эффективен в деле борьбы с мышечной болью, вызванной физическими нагрузками. Основным действующим компонентом имбиря является гингерол, который сражается с воспалениями и отключает компоненты, вызывающие боль.Помогает при остеоартрите. Это дегенерация суставов, которое приводит к болям и ригидности в данных участках нашего тела. Некоторые исследования показывают, что имбирь эффективно снижает симптомы остеоартрита.Сокращает уровень "плохого" холестерина. Эксперты полагают, что имбирь может снизить показатели липопротеинов низкой плотности и уменьшить риск болезней сердца. В ходе одного наблюдения употреблявшие по 3 г имбиря трижды в день люди существенно снижали показатели триглицеридов и холестерина, по сравнению с группой на плацебо.Помогает бороться с инфекциями. Содержащийся в имбире гингерол подавляет рост бактерий и уменьшает риск инфекций. Он эффективен против бактерий полости рта, вызывающих воспалительные заболевания дёсен вроде гингивита и периодонтита. Употребляйте свежий имбирь для борьбы с респираторными инфекциями.